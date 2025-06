Chirurgia vascolare: innovazione e sfide in Puglia con il Congresso Nazionale “Open Pathways”

TRANI – Un appuntamento di rilevanza nazionale per la chirurgia vascolare prende il via nella splendida cornice dia Trani. Il, in programma giovedì 26 e venerdì 27 giugno, riunisce i principali primari ospedalieri e universitari delle più prestigiose scuole italiane di chirurgia vascolare, per un confronto ad alto livello su

L’evento, organizzato dal dott. Giuseppe Natalicchio, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale “Di Venere” di Bari, in collaborazione con Domenico Angiletta e Giovanni Colacchio, è patrocinato dal Comune di Trani, dalla Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, dal Collegio Nazionale dei Primari Ospedalieri di Chirurgia Vascolare e dall’ASL Bari.

Un polo d’eccellenza nel Sud

«In questi anni – spiega Natalicchio – abbiamo raggiunto standard qualitativi elevati, tanto da diventare un punto di riferimento per la chirurgia vascolare complessa del Centro-Sud. I nostri pazienti arrivano non solo dalla Puglia, ma anche da Sicilia, Calabria e Basilicata. Questo congresso dimostra che la Puglia può e deve essere una regione attrattiva anche dal punto di vista sanitario».

Le sfide del presente: mini-invasività e IA

Il congresso, articolato in sei sessioni, tratterà le principali patologie vascolari: aneurismi aortici, trombosi venose e arteriopatie periferiche. Tra i temi centrali: l’uso sempre più diffuso delle tecniche mini-invasive, in particolare quelle endovascolari, ormai impiegate nell’80% dei casi sull’aorta toraco-addominale, con vantaggi evidenti per i pazienti anziani e fragili.

Un ruolo da protagonista sarà giocato anche dall’Intelligenza Artificiale, già applicata nella fase di diagnosi, pianificazione e simulazione pre-operatoria. Tecnologie di imaging avanzato e modelli 3D predittivi permettono di personalizzare l’impianto di protesi aortiche, anticipando complicanze e migliorando gli esiti clinici. Una vera e propria rivoluzione digitale che punta a ridurre i rischi e aumentare la sicurezza degli interventi.

Obiettivi e prospettive

Il congresso punta a creare un luogo di scambio e crescita condivisa, dove gli opinion leader del settore possano discutere nuove strategie terapeutiche, approcci multidisciplinari e gestione integrata dei pazienti complessi. «Questo evento – conclude Natalicchio – rappresenta una vetrina per l’innovazione italiana e un’occasione per rafforzare il network tra professionisti, puntando a una sanità sempre più efficace, equa e tecnologicamente avanzata».

In un mondo sanitario in rapida evoluzione, il congresso “Open Pathways” si presenta come un’occasione fondamentale per condividere esperienze, innovare la pratica clinica e promuovere una visione moderna della medicina vascolare, al servizio dei pazienti e del territorio.