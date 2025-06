Tragedia in mare a Margherita di Savoia: adolescente muore dopo essere stato rianimato sulla spiaggia

– Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia per unche ha perso la vita dopo essere stato travolto dalle onde mentre si trovava in acqua con alcuni amici. Il mare agitato ha rapidamente messo in difficoltà il giovane, chené a tornare a riva.

Il ragazzo è stato avvistato in difficoltà da altri bagnanti e dai bagnini in servizio, che sono subito intervenuti. Una volta portato a riva, il personale del salvataggio ha iniziato immediatamente le manovre salvavita utilizzando anche un defibrillatore. Poco dopo è arrivato sul posto il personale del 118, che ha proseguito le operazioni di rianimazione per circa un’ora.

Nonostante l’intervento tempestivo, il giovane è stato trasportato in elisoccorso in condizioni critiche presso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero.

Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze dei presenti e dei soccorritori, per comprendere ogni dettaglio dell’accaduto.