“Cipolla in Festa”: dal 26 al 29 giugno a Margherita di Savoia tra gusto, cultura e… mongolfiere

L’edizione 2025 propone laboratori, degustazioni, passeggiate sul mare e voli ancorati. Protagonista la Cipolla Bianca di Margherita Igp

MARGHERITA DI SAVOIA – Quattro giorni all’insegna del gusto, della tradizione e dell’innovazione. Torna, dal 26 al 29 giugno, l’attesissimo appuntamento con “Cipolla in Festa: tra cielo e terra”, la manifestazione dedicata alla valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp, uno dei prodotti simbolo del territorio.

Organizzato dal Consorzio di tutela e valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp, con il patrocinio della Regione Puglia e la promozione del Comune e della Pro Loco di Margherita di Savoia, l’evento è stato presentato ufficialmente oggi in conferenza stampa.

«La nostra cipolla, coltivata nella sabbia e riconosciuta con il marchio IGP, è unica per dolcezza e consistenza – ha dichiarato Ruggiero Piazzolla, vicepresidente del Consorzio –. Quest’anno abbiamo voluto arricchire la manifestazione con nuove attività per coinvolgere il pubblico di tutte le età: dalla passeggiata notturna con torce alla “caccia alla cipolla”, fino ai laboratori creativi per bambini. Il tutto, senza dimenticare la magia delle mongolfiere, che renderanno l’esperienza davvero indimenticabile».

Il programma tra terra, cielo e cultura

Un ricco palinsesto di eventi animerà il lungomare, le piazze e le spiagge libere di Margherita di Savoia. Ecco i principali appuntamenti:

Giovedì 26 giugno

Ore 20 – Lungomare Cristoforo Colombo: Degustazione con piatti a base di Cipolla Bianca Igp e altri prodotti DOP/IGP, proposti dagli chef locali (ticket: €15, in vendita sul posto).

Venerdì 27 giugno

Ore 18 – Ristorante Riontino : Tavola rotonda “Rapporto prodotti Dop/Igp e sostenibilità ambientale”, con la partecipazione dell’Università di Foggia e di altri Consorzi.

Ore 20.30 – Rotonda Rosa dei Venti: Passeggiata in riva al mare con torce e “Caccia alla cipolla” con degustazione e narrazioni popolari presso il Centro Nautico.

Sabato 28 giugno

Ore 17.30 – Rosa dei Venti : Laboratori artistici per bambini (dai 5 anni in su) a cura di Enza Capacchione e Paola Capurso. I piccoli impareranno a creare stampe originali utilizzando gli scarti delle cipolle.

Dalle ore 18.30 – Spiaggia libera davanti alla rotonda “Rosa dei Venti” : Voli ancorati in mongolfiera gratuiti a cura di Balloon Team Italia (precedenza a chi acquista il ticket degustazione da €5, devoluto all’associazione no profit “Arges”).

Ore 21 – Piazza Libertà: Degustazione ufficiale della Cipolla Igp.

Domenica 29 giugno

Ore 18.30 – Spiaggia libera : Secondo giorno di voli ancorati in mongolfiera.

Ore 20.30 – Rotonda Rosa dei Venti: Flashmob e spettacolo musicale con band itinerante nel centro cittadino.

Durante tutti i giorni:

Piazza Libertà : Mostra fotografica sul ciclo di produzione della Cipolla Bianca e presentazione del progetto “Dalla cipolla si produce carta”, realizzato da studenti del Liceo “Aldo Moro” e premiato da Junior Achievement.

Lungomare Cristoforo Colombo: Proiezioni video sulla filiera della cipolla.

Una festa che valorizza un prodotto unico

La Cipolla Bianca di Margherita Igp nasce in un ecosistema raro: non nel terreno, ma nelle sabbie umide del litorale adriatico a sud del Gargano, in una zona protetta dalla convenzione Ramsar. Un territorio che comprende Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia.

«Questa festa – ha sottolineato il sindaco Bernardo Lodispoto – è un’opportunità per rafforzare l’identità locale e sostenere i nostri produttori. Continuiamo a lavorare anche su sfide importanti come quella dell’approvvigionamento idrico, per garantire un futuro alla nostra agricoltura».

“Cipolla in Festa” è quindi molto più di una sagra: è un momento di comunità, cultura e sostenibilità, che fa della Cipolla Bianca un simbolo di identità, ingegno e bellezza territoriale.

