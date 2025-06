ConfSec 2025: il 13 giugno a Bari il più grande evento del Sud Italia sulla cybersicurezza

BARI – Tutto pronto per ConfSec 2025 – Cyber Security Conference, l’evento di riferimento per la cybersicurezza nel Mezzogiorno, in programma venerdì 13 giugno nella prestigiosa cornice della Masseria Pietrasole Metaresort di Bari.

Organizzata da MeCSA – Mediterranean Cyber Security Association, la manifestazione giunge alla sua decima edizione con il patrocinio di autorevoli istituzioni tra cui ACN – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Consiglio regionale della Puglia, Comune di Bari, Confindustria Puglia, Camera di Commercio di Bari, Città di Trani, OWASP, ECSO e Women4Cyber.

Un'agenda ricca e di alto profilo

L’apertura dei lavori è fissata per le ore 9:30 con la tavola rotonda “La tutela del business in uno scenario di rischio complesso”, che vedrà il confronto tra decision maker ed esperti del settore sui cambiamenti in atto nel panorama delle minacce informatiche e sulle implicazioni dirette per aziende e pubbliche amministrazioni.

Tra gli interventi più attesi, quello del Prefetto Milena Rizzi, Capo Servizio Regolazione dell’ACN, che approfondirà l’impatto e le sfide attuative della Direttiva NIS2, normativa europea fondamentale per la protezione delle infrastrutture strategiche.

Un format rinnovato

L’edizione 2025 si presenta con una struttura rinnovata, suddivisa in quattro aree tematiche, per offrire una panoramica completa, tecnica e strategica, sul mondo della cybersecurity. In particolare, ampio spazio sarà riservato agli interventi degli Esperti Indipendenti (circa il 50% dei relatori), garanzia di contenuti critici, autentici e non influenzati da logiche commerciali.

Per il pubblico più tecnico, i Technology Lab offriranno sessioni interattive, demo live e casi d’uso reali, fornendo strumenti concreti per comprendere e contrastare le nuove minacce digitali.

I protagonisti

A fianco di MeCSA, anche quest’anno Evolumia sarà main sponsor, con il supporto di aziende leader come Symantec, WatchGuard, Bitdefender e NetApp, oltre a una vasta rete di sponsor tra cui Huawei, Dell Technologies, Check Point, Cyber Guru, Cynet e altri ancora. Media partner dell’iniziativa: SecurityOpenLab e TechfromtheNet.

“Affronteremo temi strategici come l’attuazione della direttiva NIS2, l’uso dell’Intelligenza Artificiale nella difesa cyber, e la sicurezza in settori critici come l’automotive”, ha dichiarato Lino Fornaro, responsabile scientifico di ConfSec. “Il nostro obiettivo è fornire strumenti concreti per proteggere il valore delle imprese e i dati sensibili in un contesto geopolitico in continua evoluzione”.

Come partecipare

La partecipazione a ConfSec25 è gratuita, previa iscrizione online sul sito ufficiale dell’evento.