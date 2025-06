Libri: sulle montagne d'Albania, dove la bellezza ti arriva al cuore

Hira e Astrit: un temporale che ti resta dentro.Il richiamo del silenzio.Il richiamo della montagna.Il richiamo del lupo.Un romanzo coraggioso, passionale, intenso.Hira è prima bambina, poi donna, infine uomo.Astrit è figlio del bosco e della montagna."Si appartengono a vicenda. Non gli faranno del male".In quest' ultimo romanzo, Valentina D'Urbano lascia le periferie italiane a cui ci aveva abituati, per accompagnarci in un viaggio sulle montagne albanesi.Un'Albania tra gli anni ’60 e ’70, durante la dittatura comunista di Enver Hoxha.Lassù si vive ancora secondo i dettami del Kanun, il codice tradizionale della montagna.Un romanzo che passa dagli aspri boschi delle Montagne Maledette all'aspra bellezza della vita, per arrivare al cuore.«Chi prenderà le decisioni? Chi ti proteggerà? Chi si prenderà cura di te, quando sarai vecchia?»«Io prenderò le decisioni.Mi proteggerò da solo. Baderò a me quando sarò vecchio».Ma il finale è molto diverso, molto più bello di questa previsione."Se tu tieni me, io tengo te. In due possiamo farcela".