Svelata la location per la terza edizione di Juniperus Gin Fest 2025: Otranto

Il countdown è ufficialmente iniziato: dal 25 al 27 luglio 2025, Otranto, la città dell’alba dei popoli, accoglierà la terza edizione di Juniperus Gin Fest, un evento imperdibile dedicato agli amanti del gin, degli spiriti pugliesi e delle atmosfere autentiche del Salento.Dopo il successo delle prime due edizioni, rispettivamente a Ruffano e Santa Cesarea Terme, il festival sceglie questa volta il suggestivo scenario di Otranto, con il suo mare cristallino, la storia millenaria crocevia di culture, e il suo castello aragonese che domina il mare e le stradine strette e pittoresche. Un luogo strategico, quindi, per celebrare l’arte della distillazione locale e l’identità profonda della Puglia, racchiusa nei profumi delle erbe spontanee, nei frutti della macchia mediterranea e nelle mani esperte dei produttori.Il festival si trasformerà in un vero e proprio crocevia di sapori, musica e incontri, ospitando oltre 10 aziende pugliesi, ambasciatrici del territorio nel mondo, con più di 30 etichette tra gin, liquori e distillati. Ogni bottiglia racconta una storia di biodiversità, passione e innovazione, offrendo un’esperienza sensoriale che esalta le botaniche autoctone, spesso raccolte a mano, e i profumi autentici della regione.Ma Juniperus Gin Fest non è solo degustazione: è un momento di educazione al consumo responsabile, con particolare attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità. Durante i tre giorni, Otranto si animerà con degustazioni guidate, talk con produttori e master distiller, musica dal vivo e spazi di confronto tra professionisti, appassionati e curiosi. Un’opportunità per valorizzare anche il patrimonio turistico ed enogastronomico locale, rendendo questa festa un vero e proprio festival di cultura e tradizione.L’evento, organizzato dall’associazione Juniperus con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Otranto e dell’Associazione Vivere Otranto, si conferma come una delle esperienze più autentiche e coinvolgenti dell’estate pugliese. Dice in proposito Fabio Rizzo, co-fondatore e direttore artistico dell’evento: "Il Juniperus Gin Fest è la grande festa degli spiriti di Puglia, al centro le botaniche della Macchia Mediterranea, che distillate o infuse nel gin e nei liquori, esprimono al massimo gli odori e i sapori di un territorio ricco di biodiversità come il nostro. Vogliamo presentare al grande pubblico le aziende più virtuose di Puglia, sensibilizzare ed educare al bere meno e meglio, e valorizzare al massimo Otranto e le sue bellezze. Credo che il gin possa diventare un prodotto tipico di questa terra, ambasciatore della Puglia nel mondo”.“Ringrazio l'Associazione Vivere Otranto per il supporto sul campo, l'amministrazione Comunale per voler credere nel nostro progetto, le aziende di spiriti e tutti i partner che ci sostengono. Ringrazio anche "Alla conquista della vita, per le vittime della strada" e "Slow Food condotta di Lecce" per aver visto fin da subito e dal primo anno il buono che c'è in Juniperus – conclude Rizzo -. La Grande festa sta per arrivare il 25,26,27 luglio a Otranto”.