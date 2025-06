Dalla Bulgaria alla Puglia: imprenditori bulgari in missione enogastronomica con il Gal Nuovo Fior d’Olivi

BITONTO - Continua e si rafforza la cooperazione delcon altri Gruppi di Azione Locale da tutta Europa, in un'ottica di promozione del territorio e di scambio di buone pratiche. Lunedì 9 e martedì 10 giugno, la Puglia ha ospitato una delegazione del, proveniente dall'omonima città bulgara al confine con Grecia e Turchia.

L'obiettivo della visita era quello di osservare da vicino le realtà pugliesi attive nella produzione e nel commercio delle rinomate tipicità enogastronomiche, per cui la regione è famosa in tutto il mondo. L'iniziativa mira a fornire stimoli e nuove idee per le realtà economiche dei territori coinvolti, promuovendo un turismo esperienziale e la creazione di sinergie.

I dieci ospiti dalla Bulgaria hanno avuto modo di vivere un'autentica esperienza sul campo, visitando lo stabilimento del pastificio Milo a Palo del Colle, eccellenza nella produzione di pasta e taralli, e la cantina Lojudice a Palombaio, frazione di Bitonto, realtà nata pochi anni fa proprio grazie ai finanziamenti del Gal.

Il Gal Nuovo Fior d’Olivi, attivo sui comuni di Bitonto, Terlizzi, Palo del Colle, Binetto, Grumo Appula, Giovinazzo e Modugno, non è nuovo a queste collaborazioni internazionali, vantando già progetti attivi anche con Gal dalla Romania.

A guidare la delegazione bulgara è stato Antonio Saracino, presidente del Gruppo di Azione Locale pugliese, che ha accolto gli ospiti giunti in Puglia con l'intento di individuare utili punti di incontro anche in vista delle prossime programmazioni europee.

Lyuba Yonkova, organizzatrice del viaggio, ha spiegato la portata dell'iniziativa: "Obiettivo del nostro viaggio sono lo scambio di buone prassi e l’avvio di progetti di cooperazione transnazionale tra il Gal Svilengrad e il Nuovo Fior d’Olivi. Nella città di Svilengrad ci sono una produzione di vini e un’agricoltura molto simili a quella che si sviluppa qui in Puglia e iniziative come questa sono molto importanti affinché nascano relazioni non solo tra realtà produttive, tra imprenditori e produttori agricoli, ma anche tra amici, perché alla fine di ogni viaggio oltre allo scambio di pratiche utile per entrambe le controparti, resta l’amicizia".

Anche Vito Antonio Savino, assessore alle Attività Produttive del Comune di Palo del Colle, ha espresso soddisfazione, accompagnando gli ospiti bulgari all'interno del pastificio Milo: "Siamo in compagnia di alcuni ospiti provenienti dalla Bulgaria che, grazie al Gal, sono in Puglia per conoscere le esperienze più valide in campo enogastronomico e per osservare più da vicino la nostra cultura culinaria e gastronomica. Non posso che ringraziarli per questa visita, perché questo vuol dire che il nostro territorio può essere un importante punto di riferimento. Siamo molto lieti e contenti di mettere insieme le nostre colture e di far conoscere i nostri prodotti anche in terre lontane”.

La delegazione bulgara è stata accolta anche da Francesco Paolo Ricci e Marianna Legista, rispettivamente sindaco e vicesindaco del comune di Bitonto, a testimonianza dell'importanza attribuita a queste iniziative di scambio e promozione territoriale.