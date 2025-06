Incubo Wizz Air sulla rotta Bucarest-Bari: voli in ritardo di quasi 4 ore, 250 euro di compensazione in vista

BARI - Giornata di forti disagi quella di lunedì 9 giugno per i passeggeri della rotta Bucarest-Bari e viceversa, a causa dei significativi ritardi accumulati dai voli Wizz Air W43167 e W43168. Entrambi i voli hanno registrato quasi quattro ore di ritardo, creando un vero e proprio incubo per centinaia di viaggiatori.

I passeggeri si sono visti costretti a trascorrere ore intere all'interno degli aeroporti di Bari e Bucarest. Il volo W43167, con partenza prevista alle 13:30, è atterrato solamente alle 17:46. Similmente, il volo W43168, la cui partenza era fissata per le 14:55, ha toccato terra solo alle 21:40.

Questi disservizi hanno causato notevoli problematiche per i passeggeri, che si stavano recando nelle rispettive destinazioni per i motivi più svariati: lavoro, necessità sanitarie o semplicemente per vacanza. Dalle prime verifiche, sembrerebbe che le cause del ritardo non siano riconducibili a circostanze eccezionali come condizioni meteorologiche avverse o bird strike, dato che nella giornata di ieri il tempo sulle tratte aeree in questione era buono. Ciò suggerisce che i ritardi siano dovuti a problematiche interne alla compagnia aerea.

In virtù del Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri coinvolti in ritardi di questa entità possono avere diritto a un risarcimento, tecnicamente chiamato compensazione pecuniaria, pari a 250 euro. Per richiedere tale importo, i passeggeri possono fare istanza direttamente alla compagnia aerea, oppure rivolgersi a una "claim company" specializzata come ItaliaRimborso.it, o ancora affidarsi a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale).