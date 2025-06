Debutta stasera davanti a 57 mila persone il Cremonini Live25: uno spettacolo innovativo e visionario a San Siro. Il 3 e 4 luglio tappa a Bari

MILANO - Il grande giorno è arrivato: stasera, domenica 15 giugno, Cesare Cremonini inaugura allo Stadio San Siro di Milano il suo attesissimo tour, un evento che promette di essere un’esperienza unica nel panorama musicale italiano e internazionale. Ad accogliere il cantautore bolognese ci saranno 57 mila spettatori, pronti a vivere un viaggio musicale senza precedenti. La replica è prevista già per domani, lunedì 16 giugno, sempre nella suggestiva cornice milanese.

Questo nuovo spettacolo è molto più di un semplice concerto: è una vera e propria opera artistica che si muove fluidamente tra registri romantici, personali, energici e rock, costruendo un racconto live di altissimo livello. Cremonini, da sempre abile nel trasformare ogni suo evento in un tassello fondamentale della sua carriera, con LIVE25 vuole celebrare i suoi 25 anni di musica attraverso un percorso scenico e sonoro che riflette il suo cammino umano e artistico.

Uno sguardo dietro le quinte: il tour raccontato da immagini e collaborazioni d’eccellenza

Nelle ore che precedono il debutto, Cremonini ha condiviso sui social alcuni scatti realizzati dal celebre fotografo Greg Williams, uno dei più acclamati nel mondo dello spettacolo. Williams è famoso per i suoi ritratti glamour e spontanei di star internazionali come Brad Pitt, Johnny Depp, Lady Gaga e molti altri, e seguirà l’artista bolognese durante tutto il tour, catturandone gli attimi più intensi di questa avventura live.

La struttura dello spettacolo è pensata come un viaggio metaforico e reale, che parte dall’esperienza vissuta da Cremonini nel 2022 durante un lungo viaggio in solitaria attraverso l’America, fino al raggiungimento del Circolo Polare Artico in Alaska, dove ha ammirato le suggestive aurore boreali. Queste immagini sono state trasformate in simboli artistici e idee, prima diventate canzoni e ora elevate in un progetto live innovativo e visionario.

Un team d’eccellenza per un progetto ambizioso

Dietro la realizzazione di questo spettacolo c’è un lavoro meticoloso e una squadra di professionisti di altissimo livello. Alla direzione creativa, al fianco di Cremonini, troviamo Claudio Santucci di Giò Forma, suo collaboratore da oltre dieci anni, con cui ha curato ogni dettaglio dell’evento. La loro sinergia ha permesso di integrare luci, video, grafica e visual in uno schermo panoramico unico, creando una narrazione coerente, emozionante e visivamente spettacolare.

Particolare rilievo assume la collaborazione con NorthHouse, uno studio creativo londinese rinomato a livello internazionale per la fusione di video design, arti visive e tecnologie multimediali. Tra le sue collaborazioni più note figurano i Coldplay, l’Half Time Show del Super Bowl e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

In campo luci, la regia è affidata a Mamo Pozzoli, che ha ideato un set luminoso elegante e dinamico, capace di esaltare la musica attraverso giochi di luce sofisticati e di grande impatto emotivo.

Un audio perfetto per un concerto memorabile

L’audio, elemento fondamentale per un’esperienza live di qualità, è curato da Marco Monforte, storico collaboratore di Cremonini, che ha assemblato un team di ingegneri del suono d’eccellenza, tra cui spicca il leggendario Marc Carolan, noto per aver lavorato con Muse, Snow Patrol e The Cure. Per la prima volta Carolan si occupa del mix front of house di un artista italiano, garantendo un suono potente, cristallino e coinvolgente.

La band storica e nuove collaborazioni

Sul palco Cremonini è accompagnato dalla sua storica band, che lo segue da oltre vent’anni, arricchita da nuovi innesti importanti, come il produttore elettronico Alessio Natalizia, collaboratore chiave dell’ultimo album “ALASKA BABY”. Quest’ultimo ha ottenuto il disco di platino e contiene hit radiofoniche come “Ora che non ho più te” (platino) e “Nonostante tutto” con Elisa, tra i brani più trasmessi in radio.

Date sold out e progetti futuri

Il tour CREMONINI LIVE25 ha già registrato il tutto esaurito nelle principali città italiane:

Milano (15 e 16 giugno) – SOLD OUT

Bologna (19 e 20 giugno) – SOLD OUT

Napoli (24 giugno) – SOLD OUT

Messina (28 giugno) – SOLD OUT

Bari (3 e 4 luglio) – SOLD OUT

Padova (8 luglio) – SOLD OUT

Torino (12 luglio) – SOLD OUT

Roma (17 e 18 luglio) – SOLD OUT

Nonostante l’ampio successo di questo tour, sono già stati annunciati quattro grandi eventi per l’estate 2025, che si terranno in location iconiche della musica dal vivo italiana:

Circo Massimo di Roma – 6 giugno 2025

Ippodromo SNAI La Maura di Milano – 10 giugno 2025

Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (Music Park Arena) – 13 giugno 2025

Visarno Arena di Firenze – 17 giugno 2025

Conclusione

Con CREMONINI LIVE25, Cesare Cremonini conferma la sua capacità di innovare e reinventarsi, offrendo al pubblico uno spettacolo ricco di emozioni, tecnologia e musica di altissimo livello. Un evento da non perdere, capace di segnare un nuovo punto di svolta nella carriera di uno degli artisti più amati della musica italiana contemporanea.