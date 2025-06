DRIFFest 2025: cinema, letteratura e poesia in scena tra Giovinazzo e Modugno

Prende il via con due serate dense di parole, immagini e riflessioni il DRIFFest 2025 – Del Racconto, il Film, il Festival di Cinema e Letteratura organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli. Un progetto culturale diffuso che, dal 17 giugno al 26 luglio, attraverserà sei città della provincia di Bari – con tappe speciali in tre istituti penitenziari – e che conferma la sua vocazione a intrecciare arti, vite e territori.

Giovedì 26 giugno – Giovinazzo: parole e immagini tra le nevi del Dakota e i detriti di Napoli

L’appuntamento inaugurale si terrà domani, giovedì 26 giugno, alle ore 19.30, a Giovinazzo sul Piazzale Aeronautica Militare, sotto il titolo Del Racconto, le mancanze.

Ad aprire la serata sarà la scrittrice pugliese Manuela Montanaro, che dialogherà con Elena Manzari (Libraia Nomade) sul suo romanzo d’esordio, L’incredibile storia di Callista Wood che morì otto volte (NEO). Un libro ambientato nel gelido South Dakota, tra il villaggio di Keystone e una riserva indiana: un omicidio misterioso che si fa metafora di una comunità selvaggia e resiliente, una riflessione potente su ciò che resta quando tutto sembra perduto.

A seguire, spazio al cinema con Ciao Bambino, opera prima di Edgardo Pistone premiata come Miglior Debutto alla Festa del Cinema di Roma. Ambientato nel rione Traiano di Napoli, il film racconta la lotta per la sopravvivenza e il riscatto di Attilio, diciassettenne sospeso tra l’amore per una giovane prostituta e il legame col padre appena uscito di prigione. Sul palco, accanto al regista, saranno presenti anche i due protagonisti: Marco Adamo e Anastasiia Kaletchuk.

Venerdì 27 giugno – Modugno: la poesia della solitudine e la grazia del reale

Il DRIFFest fa il suo esordio a Modugno venerdì 27 giugno, alle 19.30, in piazza Arcivescovo Romita, con una serata intitolata Del Racconto, il Volo che celebra la fusione tra parola poetica, arte visiva e impegno civile.

Protagonista sarà Giuseppe Goffredo, poeta e scrittore pugliese, con la sua performance Soli con il mondo, accompagnata dall’intervento pittorico dal vivo dell’artista siriano Ahmad Kaddour. Una drammaturgia poetica che riflette sull’angoscia dell’uomo contemporaneo, sulla solitudine davanti al dolore collettivo e alla brutalità quotidiana.

Ad aprire la serata sarà don Angelo Cassano, referente regionale di Libera, con un intervento sulla responsabilità e l’etica nel nostro tempo. A chiudere, la proiezione di Bird di Andrea Arnold, intensa e delicata pellicola presentata all’ultimo Festival di Cannes: protagonista è Bailey, dodicenne che vive in un contesto familiare precario nel nord del Kent, sospesa tra bisogno d’amore e sopravvivenza emotiva.

Con 21 appuntamenti in programma, sei città coinvolte e tre incontri nelle carceri di Trani e Turi (il DRIFFest è l’unico festival pugliese a farlo ogni anno), l’edizione 2025 si preannuncia come un’esplorazione vibrante delle narrazioni contemporanee, dove la cultura incontra la vita e la trasforma.