WTA 500 di Bad Homburg: Jasmine Paolini vola in semifinale dopo una grande vittoria su Haddad Maia

FRANCESCO LOIACONO - Jasmine Paolini continua il suo straordinario percorso sull’erba tedesca del WTA 500 di Bad Homburg. Nei quarti di finale, la tennista toscana ha sconfitto la brasiliana Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 7-5 7-5, al termine di un match combattuto e durato due ore. Grazie a questa vittoria, Paolini conquista l’accesso alle semifinali del torneo, dove affronterà oggi, alle ore 13:00, la polacca Iga Swiatek, attuale numero 1 del seeding e dominatrice del ranking mondiale tra il 2022 e il 2023.Una prova di solidità e carattereNel primo set, Paolini ha mostrato grande precisione al servizio e una notevole solidità mentale nei momenti chiave. La brasiliana, numero 20 del mondo, ha cercato di imporre il suo gioco aggressivo, ma la varietà e l’efficacia dei colpi dell’azzurra — soprattutto con il rovescio e le soluzioni da fondo campo — hanno fatto la differenza nel momento decisivo.Anche il secondo set si è rivelato estremamente equilibrato, con entrambe le giocatrici molto concentrate. Dopo il 5-5, Paolini ha piazzato l’allungo decisivo, trovando profondità e continuità nei colpi e riuscendo a strappare il servizio all’avversaria, chiudendo poi il set e il match con grande determinazione.Sfida durissima in semifinale: c’è SwiatekIn semifinale, Paolini troverà la numero 1 del tabellone, Iga Swiatek, che ha avuto la meglio sulla russa Ekaterina Alexandrova per 6-4 7-6. Per l’italiana sarà una sfida molto complicata: Swiatek è nota per la sua potenza e continuità, e ha dimostrato di sapersi adattare sempre meglio alla superficie erbosa. Tuttavia, Paolini sta attraversando un ottimo momento di forma e ha già mostrato in passato di poter mettere in difficoltà anche le top player.Le altre semifinaliste: Pegula e NoskovaNegli altri quarti di finale, l’americana Jessica Pegula ha superato in tre set la connazionale Emma Navarro, con il punteggio di 6-4 1-6 6-3, mentre la ceca Linda Noskova ha battuto la giovane russa Mirra Andreeva con un netto 6-3 6-3. Le due vincitrici si affronteranno nell’altra semifinale.