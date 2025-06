Expo2025 Osaka: Coldiretti e Filiera Italia per rilanciare l’export in Giappone

Luigi Scordamaglia, capo area Mercati, Internazionalizzazione e Politiche Comunitarie di Coldiretti e Amministratore Delegato di Filiera Italia, è intervenuto il 5 giugno al convegno “Market Trends and Opportunities for Italian Wine in Asia”, organizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in collaborazione con ICE e Veronafiere presso il Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka. Un appuntamento strategico per approfondire le opportunità dell’export vinicolo italiano nei mercati asiatici, affrontando temi centrali come le barriere tariffarie, la sostenibilità e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari.

“La domanda giapponese è matura, attenta e pronta a recepire il vino come espressione autentica del Made in Italy, insieme a tutto ciò che lo circonda: territorio, cultura, stile di vita e tradizione – ha dichiarato Scordamaglia –. I consumatori giapponesi sono molto esigenti e cercano etichette sostenibili, a basso impatto ambientale e cariche di storia. Questo vale per il vino come per tutti i nostri prodotti alimentari. Il Giappone, con la sua attenzione alla qualità e al rispetto delle materie prime – basti pensare all’arte del taglio – è tra i Paesi che meglio comprendono e apprezzano il valore aggiunto del nostro sistema agroalimentare.”

Nel suo intervento, Scordamaglia ha ricordato anche l’importanza dell’Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone, in vigore dal 1° febbraio 2019: “Un’intesa che ha rilanciato gli scambi commerciali, la prima a contenere un riferimento esplicito all’Accordo di Parigi sul clima, dando vita a un’area di libero scambio che coinvolge circa 650 milioni di persone e rappresenta il 30% del PIL globale.”

Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato il valore della missione: “Il Giappone è un Paese amico che stima i nostri prodotti, il nostro stile di vita e la nostra cucina. Nella settimana dedicata all’Agricoltura, all’Expo di Osaka, abbiamo l’opportunità di mostrare al mondo le eccellenze del sistema agroalimentare italiano e le innovazioni sviluppate nel settore Agritech. Un’occasione per far conoscere il nostro modello produttivo e dare nuove prospettive alla nostra economia.”

A concludere, il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Ambasciatore Mario Vattani, ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa: “Con la visita istituzionale del Ministro Lollobrigida inauguriamo una settimana fondamentale, non solo per l’Expo ma per il futuro delle nostre imprese. La sinergia tra partner come ICE, Veronafiere, Confagricoltura, Filiera Italia, Federvini, Unione Italiana Vini e CEEV conferma il ruolo del Padiglione Italia come piattaforma della diplomazia della crescita, al servizio dell’internazionalizzazione del nostro sistema produttivo.”