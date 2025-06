Maltrattamenti e minacce: arrestato 45enne a Leverano dopo episodi di violenza sulla ex compagna

LEVERANO – È stato arrestato nella serata di mercoledì un uomo di 45 anni, ritenuto presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione di domicilio. I Carabinieri della stazione di Leverano hanno eseguito la misura cautelare personale, portando l’uomo nella casa circondariale di Lecce.

L’arresto arriva al termine di un’immediata e tempestiva attività investigativa avviata dopo l’ennesimo episodio di violenza psicofisica subito dalla vittima, una donna più giovane dell’uomo, con cui l’ex compagno aveva avuto una relazione ormai terminata da tempo.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo, un operaio leveranese, si sarebbe introdotto scavalcando la recinzione del giardino dell’abitazione della ex compagna e avrebbe colpito con calci e pugni la porta d’ingresso nel tentativo di entrare. Non trovandola in casa, l’avrebbe minacciata telefonicamente di morte, esigendo un suo immediato rientro.

La donna, spaventata, ha allertato i Carabinieri, che già da tempo avevano intensificato i controlli per prevenire ulteriori atti di violenza nei suoi confronti, dopo altri episodi analoghi verificatisi nei giorni precedenti.

Durante l’intervento, l’uomo non ha fornito alcuna giustificazione plausibile sulla sua presenza presso l’abitazione, e i militari, ricostruite le condotte vessatorie, lo hanno arrestato in flagranza di reato.

La vittima aveva denunciato qualche giorno prima i fatti presso la stazione locale dei Carabinieri, trovando il coraggio di raccontare le violenze subite che avevano portato alla fine della loro relazione.

Il procedimento è ancora nella fase preliminare e l’eventuale colpevolezza dell’arrestato sarà accertata nel corso del processo, nel contraddittorio tra le parti.