Festival “Del Racconto, il Film” – DRIFFest 2025: la cultura si fa voce, teatro, poesia e memoria

BARI - Poesia e teatro, biografie illuminanti, vite ai margini, debutti letterari e cinematografici: la seconda settimana della sedicesima edizione del festival “Del Racconto, il Film” – DRIFFest 2025 celebra il talento pugliese e l’umanità in tutte le sue forme. Dal 24 al 27 giugno, un fitto programma di eventi tra Trani, Sannicandro di Bari, Giovinazzo e per la prima volta anche Modugno, porta in scena storie potenti e necessarie, con uno sguardo attento ai luoghi, alle persone e alle fragilità del nostro tempo.

Si comincia il 24 giugno a Trani, nel cuore del carcere

Martedì 24 giugno alle 15 si rinnova l’appuntamento con “Del Racconto, l’Infanzia (non è un reato)”, nella Casa Circondariale di Trani. Unico festival pugliese ad avere accesso alle carceri, il DRIFFest torna a dialogare con i detenuti, questa volta con la mise en éspace “Quando ero bambino”, risultato del laboratorio teatrale a cura della Cooperativa I Bambini di Truffaut, condotto dall’attrice Ilaria Cangialosi.

Un’indagine toccante sull’infanzia come momento originario, in cui i sogni convivono con le ferite. «Abbiamo esplorato le radici della violenza», racconta l’autrice, «per spezzare i cicli che la perpetuano, e riscoprire la forza dell’educazione all’affettività, alla gentilezza, al rispetto».

25 giugno a Sannicandro: Vladimir Luxuria protagonista di “Princesa”

Mercoledì 25 giugno, nella suggestiva corte del Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari, il festival propone “Del Racconto, gli/le Altri/Altre”, in collaborazione con Puglia Culture (ingresso 3 euro). Protagonista della serata è Vladimir Luxuria, interprete dello spettacolo “Princesa” di Fabrizio Coniglio, tratto dalla storia vera della trans brasiliana Fernanda Farias De Albuquerque, da cui nacque anche l’indimenticabile canzone di De André.

Ad aprire la serata alle 19:30 la presentazione del libro “Tutto il mondo è cosa mia” (Electa) di Giorgia Antonelli, esordio letterario sulla figura di Rossana Rossanda, donna-simbolo dell’intellettualità critica del Novecento.

26 giugno a Giovinazzo: tra romanzo d’esordio e grande cinema

Giovedì 26 giugno, alle 19:30, il DRIFFest arriva a Giovinazzo con “Del Racconto, le mancanze”, sul Piazzale Aeronautica Militare. La scrittrice pugliese Manuela Montanaro presenta il suo romanzo “L’incredibile storia di Callista Wood che morì otto volte” (NEO), dialogando con la libraia Elena Manzari. Una storia ambientata in un gelido South Dakota, tra misteri e umanità di frontiera.

A seguire, il pubblico potrà assistere alla proiezione di “Ciao Bambino”, opera prima di Edgardo Pistone, premiata alla Festa del Cinema di Roma. Il regista, insieme agli attori Marco Adamo e Anastasiia Kaletchuk, racconterà questa storia di amore e sopravvivenza nel Rione Traiano di Napoli.

27 giugno: Modugno accoglie il DRIFFest per la prima volta

Venerdì 27 giugno, il festival fa tappa per la prima volta a Modugno, in piazza Arcivescovo Romita, con l’evento “Del Racconto, il Volo”. Una serata dedicata alla commistione di arti e pensieri, che si apre con l’intervento di don Angelo Cassano di Libera e si sviluppa con “Soli con il mondo”, performance poetica del pugliese Giuseppe Goffredo con l’artista siriano Ahmad Kaddour.

A chiudere la serata, la proiezione di “Bird” di Andrea Arnold, presentato all’ultimo Festival di Cannes: un ritratto crudo e dolce sulla dodicenne Bailey e la sua famiglia disfunzionale, tra solitudine, rabbia e speranza.

Un festival che abbraccia la vita, anche oltre le sbarre

Dal 17 giugno al 26 luglio 2025, il DRIFFest propone 21 eventi tra Bari, Giovinazzo, Modugno, Rutigliano e Sannicandro, con tre appuntamenti unici all’interno delle carceri di Trani e Turi. Organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, sotto la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, il festival si conferma presidio culturale di impegno civile, riflessione e inclusione.

Il DRIFFest 2025 è sostenuto da Regione Puglia, Apulia Film Commission, Comuni partner, dalle Carceri di Trani e Turi, dall’Ufficio del Garante regionale, da Puglia Culture, Ordine degli Avvocati di Bari, Commissione Persone, Famiglia e Minori del COA Bari, Fondazione Scuola Forense Barese e Associazione Avvocati per i Minorenni Bari-Trani.

📍 Tutti gli appuntamenti iniziano alle 19:30 e sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

📞 Info: 328 4071538

🌐 www.ibambiniditruffaut.com