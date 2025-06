Ostuni, arriva la conferma dell'Intitolazione dell'Ospedale a Papa Francesco. Tommaso Gioia: 'Un segnale di valorizzazione'

OSTUNI (BR) - Il Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia, esprime la sua profonda soddisfazione per il recente pronunciamento del Prefetto riguardo all'intitolazione dell'Ospedale di Ostuni a Papa Francesco. - Il Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia, esprime la sua profonda soddisfazione per il recente pronunciamento del Prefetto riguardo all'intitolazione dell'Ospedale di Ostuni a Papa Francesco.





"Questo riconoscimento rappresenta un significativo passo avanti per il presidio ospedaliero, dimostrando che l'Ospedale di Ostuni è sulla via della valorizzazione, contrariamente alle voci che ne paventavano una possibile chiusura" ha dichiarato Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia "Mi sono impegnato personalmente a restituire dignità al nosocomio e ai cittadini di Ostuni, che hanno visto troppo spesso il proprio presidio ospedaliero in bilico. Un sincero ringraziamento lo rivolgo al Direttore Generale dell'ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio, per aver condiviso questa iniziativa con inequivocabile sensibilità".





Tommaso Gioia prosegue dichiarando: "Questa notizia riempie di felicità e orgoglio, poiché dimostra che gli sforzi compiuti negli ultimi anni stanno finalmente portando i loro frutti". Inoltre, Gioia sottolinea l'importanza del senso di fede e speranza legato all'intitolazione: "Papa Francesco è un simbolo di compassione e umanità. Intitolare l'ospedale a lui infonde fiducia e speranza nella nostra comunità, ispirando il personale medico e i pazienti a credere in un futuro di cura e sostegno reciproco".





L'imminente apertura della nuova piastra e l'attivazione della SCAP, fortemente sostenuta da Tommaso Gioia, sono segnali chiari che l'Ospedale di Ostuni è vivo e pienamente operativo. Si continuerà a lavorare con dedizione e impegno per garantire che l'Ospedale di Ostuni possa servire al meglio la comunità, mantenendo alta la qualità dei servizi e l'accessibilità alle cure per tutti i cittadini.