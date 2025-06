Foggia, Barone (M5S) chiesta riorganizzazione del personale per la nuova residenza universitaria

La consigliera del M5S Rosa Barone ha depositato la richiesta di audizione in II Commissione Consiliare del direttore generale di ADISU Puglia Vincenzo Melilli e dell’assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo per conoscere la programmazione prevista a Foggia in vista della realizzazione della nuova residenza universitaria.

“La sede territoriale ADISU di Foggia - dichiara Barone - sconta una cronica carenza di personale rispetto ad altre città. È notizia di questi giorni che una parte dell’ex distretto militare sarà destinata a residenza universitaria con circa 200 posti, con spazi comuni e aree sportive. Una notizia sicuramente importante, ma vogliamo capire come si intenda riorganizzare il personale che dovrà lavorare in questa struttura. Allo stesso modo chiederò se ci sia una cronoprogramma per l'ampliamento e il miglioramento della mensa sita in via Galliani, sia dal punto di vista dei posti disponibili per gli studenti, sia per quello che riguarda i lavoratori. Servono garanzie sul fatto che l’aumento di posti letto per gli studenti possa essere gestito al meglio, per questo è essenziale il confronto in commissione tra gli attori interessati”.