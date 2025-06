Foggia e Provincia: 72 controlli straordinari e 8 operazioni ad Alto Impatto nel solo mese di maggio

ttività intensificate della Polizia di Stato: 41 arresti, 56 denunce e oltre 20mila persone identificate. Rafforzata la presenza delle forze dell’ordine nei centri più sensibili.

FOGGIA – Maggio è stato un mese ad alta intensità operativa per la Polizia di Stato nella provincia di Foggia, con una serie di controlli straordinari e operazioni mirate per contrastare la criminalità diffusa e aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Nel dettaglio, sono stati effettuati 72 servizi straordinari di controllo del territorio e ben 8 operazioni ad Alto Impatto, realizzate in sinergia con le altre forze dell’ordine e concentrate nei centri urbani maggiormente esposti a fenomeni di degrado sociale e attività criminali.

I numeri dell’operazione

Le attività hanno interessato i principali comuni della provincia:

Foggia : 21 servizi

Cerignola : 25

San Severo : 12

Manfredonia : 9

Lucera: 5

Nel complesso, i controlli hanno portato a:

20.522 persone identificate

10.219 veicoli controllati

56 persone denunciate

41 arresti

679 grammi di droga sequestrata, tra cannabinoidi e cocaina

Le operazioni si sono concentrate sia nelle aree a rischio criminalità, sia nei luoghi di aggregazione giovanile e nei contesti urbani con maggiore necessità di presidio a causa del degrado.

Un segnale di presenza concreta dello Stato

“La presenza costante e visibile delle forze di Polizia – si legge in una nota ufficiale – rappresenta un segnale concreto dell’impegno dello Stato nella tutela della collettività, rafforzando la fiducia dei cittadini verso le istituzioni”.

Le attività rientrano in un più ampio piano di prevenzione e repressione, volto non solo a intervenire sui reati già consumati, ma anche a prevenire situazioni di pericolo, grazie a una strategia basata su interventi mirati e coordinati.

YouPol e 112: strumenti al servizio dei cittadini

La Polizia di Stato ricorda ai cittadini la possibilità di segnalare situazioni sospette o fornire informazioni anche in forma anonima, tramite l’applicazione YOUPOL, pensata per i casi non urgenti. Per le emergenze, resta attivo il numero unico 112 NUE, da contattare in caso di necessità immediata.

