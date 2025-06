BOON – Ripieno di Puglia: il nuovo street food firmato Lucio Mele apre a Bari il 13 giugno

BARI – Il gusto della Puglia si fa street con, il nuovo locale dello chef, in aperturasul Lungomare Araldo di Crollalanza 5, a due passi dal mare.

Dopo una carriera dedicata alla cucina di mare, Mele reinterpreta la tradizione pugliese in chiave urbana con il BOON: una crocchetta di patate ripiena, icona del comfort food locale, reinventata per la strada. In menu anche panini di carne, parmigiana, e altre chicche che celebrano i sapori autentici della regione.

L’inaugurazione sarà una festa aperta a tutti, tra gusto, musica e sorprese. Special guest: lo youtuber Nick Radogna, che documenterà l’esperienza BOON con la sua community da oltre un milione di follower.

Promo esclusiva: prenotando su boonbari.plateform.app, si riceve in omaggio il panino con brasciola sfilacciata, una delle proposte cult. I coupon sono limitati, ma lo staff ha promesso sorprese per tutti.

Lucio Mele:

“BOON è un morso di felicità che parte dalla cucina delle nonne e si gusta per strada, in compagnia. È la mia Puglia, da mangiare con le mani.”

📍 BOON – Ripieno di Puglia

📅 Inaugurazione: 13 giugno, ore 18:30

📍 Lungomare Araldo di Crollalanza 5, Bari

🌐 boonbari.plateform.app

📸 Instagram: @boon_bari