Francavilla Fontana, concluse le procedure per la concessione del campetto polivalente e dell’immobile di piazza Caliandro

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - L’Amministrazione Comunale ha concluso le due procedure per la concessione in comodato d’uso gratuito del campetto polivalente di via Carlo Alberto Dalla Chiesa e dell’immobile di piazza Caliandro. - L’Amministrazione Comunale ha concluso le due procedure per la concessione in comodato d’uso gratuito del campetto polivalente di via Carlo Alberto Dalla Chiesa e dell’immobile di piazza Caliandro.





"Questi due pezzi del patrimonio comunale – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – potranno finalmente tornare a vivere grazie alle associazioni Urban Runner, che si è aggiudicata il campo ad uso polivalente di via Carlo Alberto dalla Chiesa, e Francavilla Posse che gestirà l’immobile di Piazza Caliandro. Ora le due strutture, per il cui recupero sono stati spesi fondi derivanti da finanziamenti regionali, potranno entrare in funzione animando la vita del quartiere San Lorenzo".





Il campetto ad uso polivalente, rinato grazie ad un finanziamento regionale da 100 mila euro, si presenta con un’area da gioco su cui è possibile praticare calcetto, tennis, pallamano e con annesso un blocco spogliatoi. Ad aggiudicarsi la gestione della struttura è stata l’Associazione Urban Runner che potrà avviare attività sportive rivolte alla cittadinanza. L’obiettivo che si intende raggiungere è la diffusione dello sport come strumento di socializzazione, inclusione e di promozione del benessere psicofisico.





L’immobile di piazza Caliandro, recuperato grazie alla Rigenerazione Urbana 3.0 del quartiere San Lorenzo che ha consentito il ripristino e la rifunzionalizzazione dei locali che negli anni sono stati oggetto di ripetute azioni vandaliche, sarà gestito dall’Associazione Francavilla Posse che potrà utilizzare la struttura per attività sociali, eventi culturali ed iniziative rivolte alla cittadinanza.





"Grazie a queste due procedure – prosegue l’Assessora al ramo Eleonora Marinelli – abbiamo affidato due strutture non utilizzate che potranno finalmente accogliere attività di pubblica utilità, dalla promozione sociale all’inclusione attraverso lo sport. Si tratta di un investimento che non guarda semplicemente alla valorizzazione dei beni, ma punta sul capitale umano rappresentato dal mondo dell’associazionismo e del volontariato".





Il comodato d’uso di entrambe le strutture avrà durata quinquennale eventualmente rinnovabile. Le associazioni dovranno occuparsi della pulizia e della manutenzione ordinaria dei beni, garantendo l’apertura al pubblico negli orari concordati con l’Amministrazione Comunale.





"Il nostro obiettivo – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – è tornare a popolare questi luoghi di giovani che si riuniscono per fare sport, attività culturali o semplicemente che utilizzano le strutture per incontrarsi e trascorrere del tempo insieme, rafforzando il legame sociale tra individui e territorio. Auguri di buon lavoro alle associazioni Urban Runner e Francavilla Posse".





Nei prossimi giorni saranno sottoscritte le convenzioni con le due associazioni.