Francavilla Fontana, colloqui per l’ammissione al Servizio Civile Regionale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - L'Amministrazione Comunale ha aderito al progetto sperimentale del Servizio Civile Regionale. La commissione di valutazione ha fissato per giovedì 10 luglio, a partire dalle 8.00 in Biblioteca comunale, la sessione dei colloqui per l'individuazione dei due volontari che presteranno servizio nell'ambito del nodo di Galattica di Francavilla Fontana nato per offrire servizi di formazione e orientamento alla cittadinanza alla ricerca di nuova occupazione.





"Il Servizio Civile Regionale – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – offre la possibilità ai giovani sino a 28 anni di crescere professionalmente e allo stesso tempo di aiutare i propri coetanei nella difficile ricerca di un lavoro. Si tratta di un progetto sperimentale che ci aiuterà a dare continuità al nodo di Galattica che opera all’interno della Biblioteca comunale".





Gli ammessi al colloquio sono 33. In questa prima fase di sperimentazione saranno attivati due posti riservati a ragazzi o ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni ai quali sarà riconosciuto un rimborso mensile forfettario di 507,30 euro.





Le attività si svolgeranno all’interno del nodo di Galattica, progetto finanziato dalla Regione Puglia con 50 mila euro per potenziare l’offerta cittadina negli ambiti della formazione e dell’orientamento, fornendo spazi e risorse dedicati al mondo giovanile. Grazie al progetto sono stati creati uno sportello informativo e programmati una serie di workshop.





La Biblioteca Comunale, così come previsto dal bando, è il nodo della rete per l'accompagnamento e il supporto delle iniziative giovanili, favorendo esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione. Il progetto è nato grazie al lavoro di rete svolto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con APS Petrolio, Le Radici e le Ali Arciragazzi, APS Nativa, CGIL Francavilla Fontana e Croce Rossa Italiana.





"Ai 33 partecipanti – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – faccio il mio in bocca al lupo per quella che probabilmente rappresentare la prima concreta esperienza a contatto con la pubblica amministrazione. Saremo felici di accogliere i due volontari che saranno selezionati e daranno il proprio contributo alla crescita del territorio".