A Bari la prima edizione di Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili

La Puglia si candida a diventare hub strategico della transizione energetica del Mediterraneo

Bari, 30 giugno 2025 – Un grande evento inclusivo, partecipato e strategico si prepara ad animare il cuore del Mezzogiorno: dal 14 al 16 maggio 2026, la Fiera del Levante di Bari ospiterà la prima edizione di Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili. Un appuntamento di respiro nazionale e internazionale, concepito come spazio aperto per promuovere, condividere e accelerare la rivoluzione verde che vede il Sud Italia, e in particolare la Puglia, al centro di una trasformazione profonda.

Green Fair si propone non solo come una vetrina espositiva, ma come un laboratorio di idee, soluzioni e relazioni tra imprese, istituzioni, università, startup e cittadini. Obiettivo dichiarato: sostenere la transizione energetica come motore di sviluppo, innovazione e coesione sociale.

“Green Fair non è una fiera. È un cambio di paradigma.”

L’iniziativa, organizzata da Meeting Planner con il supporto della Nuova Fiera del Levante, è stata definita dai promotori come “una rivoluzione, un’agorà dove tecnologia, territorio e comunità si incontrano per immaginare un futuro energetico libero, sicuro e giusto”.

Maddalena Milone, CEO di Meeting Planner, spiega:

“Abbiamo progettato Green Fair come un evento partecipato, dove parlare di rinnovabili non è solo un esercizio tecnico, ma un atto collettivo di consapevolezza. Un luogo dove tutti – cittadini, studenti, tecnici, amministratori – possano contribuire al cambiamento.”

Un evento per chi fa, non per chi aspetta

Green Fair è pensato per chi è già attivo nella transizione: aziende che progettano impianti, startup che sviluppano tecnologie, professionisti del permitting, innovatori del mondo energetico. Un luogo concreto di confronto, collaborazione e opportunità.

L’evento ospiterà 20 aree tematiche dedicate a tutti gli ambiti dell’energia pulita, dall’agrivoltaico all’idrogeno verde, dalla mobilità sostenibile all’intelligenza artificiale, passando per comunità energetiche, smart grids, biometano, economia circolare e formazione professionale.

Villaggio della Ricerca e spazio per la cittadinanza

Una sezione speciale sarà dedicata a università, centri di ricerca e startup: il Villaggio della Ricerca sarà il cuore innovativo della fiera, dove scoprire scenari e tecnologie d’avanguardia. Parallelamente, Green Fair aprirà le porte a famiglie, scuole e cittadini con attività divulgative, laboratori e incontri pubblici, per costruire una cultura energetica diffusa.

Call to Institutions – Future Energy

In vista della fiera, Green Fair ha lanciato una call nazionale rivolta a istituzioni, aziende e cittadini: “Come immagini l’energia del futuro?”. Le risposte raccolte saranno curate dal comitato scientifico e confluiranno in un Manifesto della Transizione Energetica, un appello pubblico per chiedere politiche più coraggiose, inclusive e visionarie.

Info: https://greenfair.it/future-energy

Un Comitato Scientifico per guidare l’innovazione

A presiedere il Comitato Scientifico di Green Fair sarà Umberto Berardi, professore ordinario di Fisica Tecnica al Politecnico di Bari e una delle voci più autorevoli a livello internazionale nel campo della sostenibilità in edilizia.

“La sfida energetica non è solo tecnica. È culturale. Green Fair è un laboratorio del futuro, ma anche un dispositivo di realtà. Lavoreremo per garantire coerenza tra visione, contenuti e impatto.”

Il comitato sarà composto da esperti, ricercatori e rappresentanti del mondo universitario, con il compito di orientare e qualificare l’offerta scientifica e divulgativa dell’evento.

Partner e adesioni

Tra i primi partner confermati figurano Nuova Fiera del Levante, Politecnico di Bari, Confindustria Puglia e Anci Puglia, a testimonianza del ruolo strategico che Green Fair intende giocare nel tessuto produttivo e istituzionale del territorio.

Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante:

“Green Fair rappresenta un’occasione unica per consolidare la vocazione della nostra regione come ponte energetico del Mediterraneo. Una piattaforma di dialogo, crescita e inclusione che coinvolge tutti: imprese, istituzioni, ricerca e cittadini.”

Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili

📍 Dove: Bari, Fiera del Levante

📅 Quando: 14, 15 e 16 maggio 2026

🎟 Ingresso: gratuito e aperto a tutti

🔗 Info e iscrizioni: www.greenfair.it

In un mondo in crisi, la transizione ecologica è un atto di pace, autonomia e giustizia sociale. Green Fair è il luogo dove questa sfida prende forma.