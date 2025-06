Francavilla Fontana, violenta aggressione in un pub: sospesa la licenza per 15 giorni

– Nessuna segnalazione alle forze dell’ordine, nonostante unaavvenuta all’interno del locale. Per questo motivo laha disposto ladell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nei confronti del titolare di un bar deldi Francavilla Fontana, nei pressi die della

Il provvedimento è stato firmato dal Questore di Brindisi Aurelio Montaruli per motivi di ordine e sicurezza pubblica, a seguito di un’istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, su proposta del Comando Stazione Carabinieri.

L’origine del provvedimento: un’aggressione ignorata

L’intervento delle autorità trae origine da un episodio risalente a inizio maggio, quando i carabinieri sono intervenuti per tutelare la quiete pubblica dopo una violenta rissa scoppiata all’interno del locale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i toni accesi e i comportamenti aggressivi sono proseguiti anche all’esterno, nelle vicinanze dell’esercizio e lungo alcune vie cittadine.

Nonostante la gravità dell’accaduto, nessuno – nemmeno il gestore – ha ritenuto di informare le forze dell’ordine. Un’omissione che ha avuto un peso decisivo nell’adozione della misura restrittiva.

“Criticità gestionali e comportamento omissivo”

L’attività istruttoria della Questura ha portato alla luce gravi criticità nella gestione del locale, tra cui violazioni amministrative già sanzionate in passato. Ma a pesare maggiormente è stato il comportamento omissivo del titolare, che non solo non ha denunciato l’aggressione, ma ha anche – di fatto – ostacolato l’avvio tempestivo delle indagini, compromettendo l’efficacia dell’intervento delle autorità.

Il provvedimento, sottolineano fonti investigative, è stato adottato per prevenire ulteriori rischi per l’ordine pubblico e tutelare la sicurezza dei cittadini, in un contesto che richiede massima collaborazione e responsabilità da parte degli esercenti.

Un segnale chiaro dalle istituzioni

Il caso ha suscitato allarme sociale, spingendo la Questura a intervenire con decisione. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza del rispetto delle normative e della collaborazione tra gestori di locali pubblici e autorità, specie in zone centrali ad alta frequentazione.

Il locale resterà chiuso per 15 giorni, periodo durante il quale saranno condotti ulteriori controlli per verificare l’adeguamento alle prescrizioni e il rispetto delle norme di sicurezza.