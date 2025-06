Furto in abitazione a Japigia: arrestati due uomini in flagranza di reato dalla Polizia di Stato di Bari

BARI - Nella mattinata del 17 giugno, la Polizia di Stato di Bari ha arrestato in flagranza di reato due uomini, rispettivamente di 23 e 48 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali. I due sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di furto in abitazione, in un’operazione che rientra in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati predatori messo in atto nella città di Bari e in provincia.L’intervento è stato condotto dagli agenti della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Bari, specializzata nel contrasto al crimine diffuso. I due sospetti sono stati notati nel quartiere Japigia, dove si aggiravano con fare sospetto in una zona residenziale. Gli agenti, già da tempo sulle loro tracce, hanno deciso di seguirli con discrezione.La sorveglianza ha permesso agli operatori di cogliere i due uomini nel momento in cui stavano perpetrando un furto all’interno di un’abitazione. Il tempestivo intervento dei “Falchi” ha portato al loro blocco e arresto sul posto, impedendo che portassero a termine l’azione criminale.Gli accertamenti eseguiti in fase di indagini preliminari saranno ora oggetto di successiva verifica processuale, nel pieno rispetto del diritto alla difesa e del principio di presunzione di innocenza. Le autorità giudiziarie valuteranno la posizione dei due arrestati nei prossimi giorni.L’operazione si inserisce in un contesto operativo più ampio, volto a contrastare con determinazione i furti in abitazione e altri reati predatori, che minacciano la sicurezza dei cittadini nei quartieri della città metropolitana.La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno a tutela della legalità, grazie anche all’attività costante e capillare delle sue articolazioni investigative sul territorio.