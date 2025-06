Galatina celebra i Santi Patroni Pietro e Paolo: una festa che unisce tradizione e futuro tra fede, musica, cultura e tarantismo

Dal 27 al 30 giugno quattro giorni di eventi tra spiritualità, arte, rievocazioni storiche e grandi concerti. Inaugurazione del nuovo polo del tarantismo con cinema tridimensionale





GALATINA (LE) - A Galatina è tutto pronto per l'edizione 2025 della Festa Patronale dei Santi Pietro e Paolo. Dal 27 al 30 giugno, la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove spiritualità, arte, musica, cultura e innovazione si intrecciano nel segno della speranza - tema del Giubileo 2025 - e della valorizzazione dei talenti locali.





L'iniziativa è il frutto dell'instancabile lavoro del Gruppo Volontari della Festa, guidato spiritualmente da don Lucio Greco e sostenuto dall'Amministrazione Comunale. Il progetto punta a coinvolgere l'intera comunità, con un programma pensato per tutte le età e tutte le sensibilità: celebrazioni religiose, spettacoli, percorsi educativi, mostre, momenti di riflessione e la straordinaria rievocazione storica del tarantismo.





Il nuovo polo del tarantismo: Galatina capitale della tradizione





Quest'anno la festa si arricchisce di una novità di grande rilevanza culturale: l'inaugurazione del polo dedicato al Tarantismo che avrà come punta di diamante un cinema tridimensionale che racconterà la storia del tarantismo.

"Quest'anno regala Galatina al territorio intero una strepitosa tre giorni - ha esordito il sindaco Fabio Vergine - Sono tre giorni di accoglienza nei quali cercheremo di dare il benvenuto ai tanti amici che arriveranno nella nostra Città. In questi giorni inaugureremo un polo dedicato al Tarantismo che avrà come punta di diamante un cinema tridimensionale che racconterà la storia del tarantismo. Anche questo è un successo per poter raccontare l'essenza vera del tarantismo. È un progetto che ci inorgoglisce e che rende Galatina indubbiamente capitale del tarantismo".

Fabio Vergine ha, inoltre, annunciato il ritorno della Fiera Campionaria nella sua sede storica: "Dopo tantissimi anni, con una fierezza estrema, grazie all'inaugurazione della fiera campionaria, che tornerà nella sua sede storica, racconteremo questa grandissima voglia di rinascita galatinese. A livello regionale e nazionale abbiamo tantissimi arrivi; tutte le attività ricettive sono piene".





La rievocazione storica dell'antico rito del tarantismo





Protagonista assoluta della manifestazione sarà la Rievocazione Storica dell'Antico Rito del Tarantismo, organizzata dal Club per l'UNESCO Galatina con il patrocinio della Regione Puglia e della Città di Galatina.

Giuseppe Serra, Presidente del Club per l'UNESCO Galatina, ha spiegato: "Anche quest'anno abbiamo aderito all'invito del sindaco a riproporre gli eventi culturali sul Tarantismo. Noi ci occupiamo da circa 15 anni di riproporre la rievocazione storica del tarantismo la mattina di San Pietro e Paolo con un'esibizione del tarantismo e delle Tarantate in piazza San Pietro. Ogni anno organizziamo anche degli eventi culturali affini proprio per parlare di tarantismo".





Il programma della rievocazione prevede:





Venerdì 27 giugno - Piazzetta Galluccio, ore 21:00 Spettacolo di danza e musica sul Tarantismo: "Morso Reale", coreo-sogno di Toni Candeloro con Laura Nascosto, Carla Guido e Emanuela Gabrieli. "Siamo orgogliosi di presentare, quest’anno l'evento spettacolo 'Morso reale' con e di Toni Candeloro, famoso ballerino pugliese che ha deciso di riproporre dopo vent'anni a Galatina questo spettacolo aveva presentato 20 anni fa a Lecce", ha sottolineato il dottore Serra.

Sabato 28 giugno - Atrio del Palazzo Gorgoni, Via Umberto I, 30, ore 19:00 Convegno internazionale sul Tarantismo: "Tarantismo e Medicina" con la partecipazione di Ioannis Kutsandreas, Pierpaolo De Giorgi, Aldo Rossetti, Luca Xodo.

Domenica 29 giugno - Piazza San Pietro presso la Cappella di San Paolo, ore 10:30 Rievocazione de "L'antico rito del tarantismo"

Lunedì 30 giugno - Atrio del Palazzo Gorgoni, ore 21:00 Proiezione del Documentario "Sulla Terra del Rimorso" di Gianfranco Mingozzi.





Il ciclo culturale "Piacere, San Paolo"





Ad accompagnare il programma musicale, proseguono gli appuntamenti culturali e spirituali del ciclo "Piacere, San Paolo", diretto da Barbara Perrone e ideato da don Lucio Greco: un percorso in sei tappe tra fede e testimonianze civili, con ospiti ispiratori che porteranno in scena la Speranza nelle sue molteplici sfaccettature.

Gli incontri, che si svolgono in Piazza San Pietro alle ore 20:30 con durata di 40 minuti, le prossime date saranno 9 luglio "Terra Madre" - Partenze e ritorni per riscoprire le proprie radici e 23 luglio "Nuova Pelle" - Storie di caos e buio nel cuore che riscopre la gioia.

"Siamo alla seconda edizione dell'iniziativa ‘Piacere San Paolo’, un'iniziativa che tende ad avvicinare chiunque alla figura dell'apostolo delle genti, appunto Paolo, di cui leggiamo le lettere dopo 2000 anni, sia nei momenti liturgici sia anche nei luoghi accademici – ha spiegato don Lucio Greco - Piacere San Paolo non è soltanto una mini catechesi biblica di conoscenza più approfondita e puntuale di questo Santo, ma abbina sempre in un evento di attualizzazione. Quindi andiamo a scegliere sul territorio delle persone che si ispirano a San Paolo e ne ripercorrono un po’ il vigore l'attualizzazione del messaggio e della semplicità".

Grande attenzione anche ai più piccoli, grazie al progetto "A teatro con i Santi", con laboratori e attività ludico-educative in programma il 26 e 27 giugno alle 18.30 in Corte Taddeo, spazio volutamente scelto fuori dai circuiti consueti per valorizzare luoghi e talenti meno visibili.

"'A teatro con i Santi' – ha aggiunto don Lucio – è un'altra piccola iniziativa, la novità di quest'anno: per due pomeriggi e serate e ci saranno dei laboratori dedicati ai bambini e ragazzi in una piccola piazzetta semi sconosciuta, valorizzando, portando luce e gioia, e anche festa in anticipo. Ci sarà un gruppetto di animatori della Chiesa madre di Galatina che accoglieranno tutti i bambini in un laboratorio teatrale che permetterà di incontrare di persona, i Santi Pietro e Paolo, impersonificati da due adolescenti".





Le novità creative e il merchandising ufficiale





Il cuore pulsante della festa resta la dimensione religiosa, con i tradizionali momenti di preghiera e la solenne processione dei simulacri, ma le novità di quest'anno abbracciano numerosi ambiti, a partire dal linguaggio visivo e creativo.

Debutta infatti "Il Ricordo della Festa", la prima collezione di merchandising ufficiale della festa, ideata e illustrata da Sante Le Muse (alias Fabiana Renzo), che firma oggetti d'arte e lifestyle -- shopper, magneti, stampe -- ispirati ai Santi Pietro e Paolo. Ogni pezzo racconta la festa attraverso l'acquerello, con l'obiettivo di sostenere, anche economicamente, la continuità dell'evento.





Il programma musicale: dai grandi nomi ai talenti locali





Il programma musicale si articola su due palchi -- Piazza San Pietro e Piazza Dante Alighieri -- con una line-up che unisce grandi nomi e suoni del territorio. Si parte venerdì 28 con il Canzoniere Grecanico Salentino (ore 22:00, Piazza Alighieri) per celebrare i 50 anni del gruppo, alle 23:30 gli Scazzacatarante in Piazza San Pietro e a seguire dopo la mezzanotte partiranno le tradizionali ronde. Sabato 29 sarà la volta di Michela Borgia, con un concerto tributo a Mina (ore 22:00, Piazza Alighieri), mentre in contemporanea i Talitakum animeranno Piazza San Pietro con canti e danze popolari.

Il gran finale sarà domenica 30 giugno alle 21:00, in Piazza San Pietro, l'esibizione della Giovane Orchestra Giovanni Pascoli dell'Istituto Comprensivo - Polo 1 di Galatina. La Prof.ssa Costanza Luceri, intervenuta in conferenza stampa in rappresentanza della Dirigente. Cascione, ha spiegato: "In questo evento i ragazzi vengono piacevolmente coinvolti soprattutto perché noi abbiamo un indirizzo musicale presso il Polo 1 dell'Istituto Comprensivo. Questo significa essere parte integrante della Comunità di Galatina, quindi la festa vissuta non soltanto da un punto di vista della partecipazione, ma partecipata attivamente. Questo consente di accrescere in loro un legame ancora più stretto con questa bellissima comunità di Galatina".

A seguire, alle 22:00 in Piazza Alighieri, salirà sul palco la star nazionale Nek (Filippo Neviani), per un concerto evento che promette di chiudere la festa con un grande abbraccio collettivo.

Gabriella Grecolini, rappresentante del Gruppo Volontari, ha sottolineato l'impegno profuso nell'organizzazione: "Quest'anno abbiamo costruito tre serate davvero fantastiche con la conclusione del concerto evento di Nek. Il nostro scopo è quello di regalare ai nostri cittadini e ai nostri visitatori tre serate spensierate e di divertimento".





Il sostegno del territorio





A sostenere la manifestazione, oltre al Comune di Galatina, anche diversi sponsor privati - Camer, Golden Eye, Guerrazzi, Centrauto, Eco Imar Ambiente, Fidelpol e Colacem - che hanno creduto sin da subito nel valore culturale e sociale dell'iniziativa. Per la rievocazione del tarantismo si aggiungono Colacem, Sipre, Banca Popolare Pugliese, Serafini Auto, Level Project, Officine e Fonderie De Riccardis, Cantina Fiorentino, Atm Margiotta e Gruppo Vincenti.





PROGRAMMA COMPLETO





Venerdì 27 giugno

- Ore 21:00, Piazzetta Galluccio: "Morso Reale" - Spettacolo di danza e musica sul Tarantismo

Sabato 28 giugno

- Ore 19:00, Palazzo Gorgoni: Convegno "Tarantismo e Medicina"

- Ore 22:00, Piazza Alighieri: Canzoniere Grecanico Salentino

- Ore 23:30, Piazza San Pietro: Scazzacatarante

- A seguire le tradizionali ronde

Domenica 29 giugno

- Ore 10:30, Piazza San Pietro: Rievocazione dell'antico rito del tarantismo

- Ore 22:00, Piazza Alighieri: Michela Borgia tributo a Mina

- Ore 22:00, Piazza San Pietro: Talitakum

Lunedì 30 giugno

- Ore 21:00, Piazza San Pietro: Giovane Orchestra IC Polo 1

- Ore 21:00, Palazzo Gorgoni: Documentario "Sulla Terra del Rimorso"

- Ore 22:00, Piazza Alighieri: Gran finale con il Concerto evento di NEK