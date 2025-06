Ue, Palmisano (M5S): 'Sconcertati da ok dei Socialisti a uso fondi coesione per riarmo. Noi non abbiamo tradito i cittadini del Meridione'

"Il voto dei Socialisti a favore dell’uso dei fondi di coesione per il riarmo è sconcertante. Noi, invece, nel voto di ieri in Commissione Sviluppo regionale al testo legislativo sulla revisione di medio termine dei fondi di coesione, siamo stati coerenti e quando torneremo sul territorio potremo guardare negli occhi i cittadini, in particolare quelli del Meridione, perché non li abbiamo traditi. Qualcun’altro invece si dovrà nascondere, perché ormai sostiene senza fiatare tutte le politiche di riarmo di Ursula von der Leyen e della sua maggioranza sempre più di destra". Lo dichiara in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Valentina Palmisano. "Il voto dei Socialisti a favore dell’uso dei fondi di coesione per il riarmo è sconcertante. Noi, invece, nel voto di ieri in Commissione Sviluppo regionale al testo legislativo sulla revisione di medio termine dei fondi di coesione, siamo stati coerenti e quando torneremo sul territorio potremo guardare negli occhi i cittadini, in particolare quelli del Meridione, perché non li abbiamo traditi. Qualcun’altro invece si dovrà nascondere, perché ormai sostiene senza fiatare tutte le politiche di riarmo di Ursula von der Leyen e della sua maggioranza sempre più di destra". Lo dichiara in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Valentina Palmisano.





"Proprio ieri la presidente del gruppo S&D Iratxe Garcia Perez, in un incontro a Berlaymont, aveva chiesto alla Von der Leyen un maggiore impegno per politiche europeiste. Peccato però che loro siano i primi a rinnegare i principi dei Trattati europei che indicano la rotta da seguire e cioè il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell’Ue. Destinare dunque questi fondi per la difesa e il riarmo – conclude l’europarlamentare pugliese - è un tradimento di questi obiettivi. I cittadini presenteranno il conto a chi continua a voltargli le spalle".