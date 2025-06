Gallipoli, il 7 giugno torna la Notte Blu con gli Après La Classe

ph_Giancarlo Patera

GALLIPOLI – La città si prepara a vivere una serata di musica, sostenibilità e festa collettiva: sabatotorna la, alla sua, con un programma ricco di eventi e attività gratuite per tutte le età. Dallesi trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere residenti, turisti e appassionati per una notte all’insegna dell’energia e dell’impegno ecologico.

Gli Après La Classe in concerto: il grande evento della serata

Protagonisti assoluti della Notte Blu saranno gli Après La Classe, una delle band più travolgenti del panorama musicale italiano, attesi sul palco alle ore 21.00. Con il loro mix esplosivo di patchanka, reggae, rock e world music, il gruppo salentino regalerà al pubblico uno spettacolo gratuito che si preannuncia carico di ritmo e coinvolgimento. Attivi dal 1996, gli Après La Classe rappresentano un simbolo della contaminazione sonora e dell’energia musicale del Sud.

Una città in festa tra musica, ambiente e partecipazione

La Notte Blu non è solo musica: tra Piazza Tellini, Piazza Carducci, Piazza Giovanni XXIII e Corso Roma, Gallipoli si animerà con mercatini di prodotti a km 0, laboratori ecologici, spettacoli circensi e teatrali per bambini, spazi dedicati alla sostenibilità e alla solidarietà, e una biciclettata urbana che coinvolgerà tutta la città.

A chiudere la serata, il gran finale con la disco live music dei Rewind Settanta, che faranno ballare Corso Roma sotto le stelle con le sonorità indimenticabili degli anni '70.

Blue economy e sostenibilità: riflessioni e confronto

Alle 19.30 in Piazza Tellini, si terrà un convegno dedicato al tema della blue economy e della sostenibilità ambientale, per approfondire il legame tra Gallipoli e il suo ecosistema marino. Un momento di riflessione che rappresenta il cuore etico del festival, nato proprio per valorizzare la relazione tra comunità, territorio e ambiente.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Per l’intera serata, Corso Roma sarà chiusa al traffico, trasformandosi in una grande isola pedonale blu, colorata di musica, luci, idee e partecipazione.

Gallipoli si prepara a vivere un altro capitolo di questa manifestazione sempre più amata e partecipata: la Notte Blu 2025 promette di unire spettacolo e consapevolezza in un’unica, grande festa.