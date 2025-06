Negramaro: due giovani talenti per la versione remix del brano ''Marziani''

I Negramaro sorprendono ancora una volta e annunciano il lancio del remix di MARZIANI, una sorprendente rilettura del loro brano, incluso nel disco di inediti Free Love (Sugar Music), pubblicato a novembre 2024, realizzata da due giovani producer siciliani: Kombat Kid (vero nome Leonardo Fisicaro, 10 anni) e Leonar (vero nome Leonardo Greco, 14 anni), entrambi di Siracusa.

Il remix nasce da un’iniziativa della band, la Marziani Remix Call, un contest aperto a tutti i fan per offrire una nuova visione del brano. Tra le tante proposte ricevute, è stato proprio questo remix a colpire il cuore dei Negramaro.

Spiega la band: ‘’Dopo aver lanciato la Marziani Remix Call siamo stati sommersi dalle vostre tracce e finalmente possiamo svelarvi la nostra preferita. Le abbiamo ascoltate attentamente e, senza sapere chi le avesse prodotte, fra tutte ci ha colpito questa versione realizzata da Leonar & Kombat Kid: Leonardo e Leonardo da Siracusa, inaspettatamente di 10 e 14 anni! Siamo stati un pomeriggio insieme presso l’Alaripark Studio e abbiamo affinato insieme il loro lavoro”.

L’incontro tra i due giovani produttori e Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, insieme al batterista Danilo Tasco, ha dato vita a un’esperienza intensa e formativa. Tra le tante risposte ricevute alla call, quello che ha colpito la band è stata la capacità di non snaturare il brano, con proposte che hanno rispettato, tra le altre cose, la ritmica e i bpm.

Leonar: “È stata l’esperienza musicale più bella che abbia mai fatto finora. Tutto è passato da essere un sogno a realtà. La cosa che mi ha stupito di più è stata la connessione che si è creata fra noi durante la sessione in studio. Sin dal primo momento mi sono divertito un sacco e ora sono contentissimo del risultato finale. Sia Giuliano che Danilo sono artisti di una bravura ed umiltà rara!”

Kombat Kid: “Mi è mancato il fiato quando mi sono ritrovato presso l’Alari Park Studios di Milano con Giuliano Sangiorgi e Danilo Tasco. È stato incredibile, anche lo studio di Lorenzo Cazzaniga, non avevo mai visto uno studio di questo livello. Ho risuonato i drums con i consigli di Danilo Tasco, uno dei più grandi batteristi italiani, e Giuliano mi ha dato tantissimi consigli su come migliorare il mio modo di lavorare. La cosa più bella è stata, dopo sei ore in studio, ballarla tutti insieme, come scatenati. È stato un sogno”.

Un incontro potente tra generazioni, tra passione, tecnologia e la voglia di raccontare il futuro della musica partendo dall’autenticità.