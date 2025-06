Giornata Mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, il 17 giugno a Ostuni il Concerto tra gli ulivi

Dalle ore 18.00 presso l’Uliveto dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico "Pantanelli-Monnet". L’evento è organizzato da Regione Puglia, Parco Regionale delle Dune Costiere e l’Istituto "Pantanelli-Monnet" di Ostuni





OSTUNI (BR) - Un Concerto tra gli ulivi ad Ostuni per celebrare la Giornata Mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. Si tratta dell’evento, in programma martedì 17 giugno 2025 dalle ore 18.00, organizzato Regione Puglia - Assessorato all’Ambiente, con la collaborazione del Parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico "Pantanelli-Monnet" di Ostuni e con il patrocinio di Acquedotto Pugliese, della Provincia di Brindisi e del Comune di Ostuni.





L’evento musicale sarà preceduto da un momento di confronto sulle strategie e azioni regionali di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici cui interverranno: Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Serena Triggiani, assessora all’Ambiente della Regione Puglia; Viviana Matrangola, assessora alla Cultura della Regione Puglia; Angelo Pomes, sindaco di Ostuni; Annarita Angelini, presidente dell'Ente Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo; Francesca Portincasa, direttore generale dell'Acquedotto Pugliese; Natale Palmisano, dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Economico Tecnologico "Pantanelli-Monnet" di Ostuni.