'Open! Studi aperti nel Salento', l'architettura incontra i cittadini

Ritorna anche quest’anno "Open, Studi aperti", progetto promosso dal Consiglio Nazionale Architetti PPC, realizzato insieme a tutti gli Ordini territoriali. Venerdì 13 e sabato 14 giugno nel Salento incontri, conversazioni, mostre e convivialità in quattro studi tra Lecce e Galatone: Simona Marchetti Architetto a Lecce, Alessandra Napoletano – NA.DA. Laboratorium a Lecce, Maggiore Progettazione a Galatone, Pourriproject Atelier a Lecce.





Un’occasione imperdibile per entrare negli studi e nei laboratori di architettura, per conoscere da vicino una professione così centrale nelle trasformazioni urbane e territoriali e nella concezione stessa dell’abitare, gli spazi, i luoghi, la vita delle cose, per condividere il "farsi" del progetto. Una Festa dell’architettura. Un momento di convivialità dove intorno ai tavoli di lavoro si alternano conversazioni, spunti, discorsi, magari un calice di vino.





Un unico grande evento che, attraverso le centinaia di appuntamenti programmati in tutta Italia, afferma con forza la centralità dell’architettura e di chi opera per la cura dei nostri territori: Ordini, professionisti e professioniste.





Ed ecco anche quest’anno, "Open! Studi aperti", iniziativa nata nel 2017, promossa dal Consiglio Nazionale Architetti PPC, organizzata dal Gruppo Cultura del CNAPPC, realizzata con la collaborazione e partecipazione attiva di tutti gli Ordini territoriali con i relativi Gruppi Cultura e che a Lecce e a Galatone vedrà quattro studi professionali aprire le loro porte con iniziative, mostre, discussioni, appuntamenti musicali e teatrali.





Ed è un vero e proprio itinerario tematico quello che si snoderà nel Salento nei due giorni, caratterizzato dalla prossimità dei temi proposti individuati dagli Studi aderenti: la "percezione dell’architettura" per Alessandra Napoletano – NA.DA. Laboratorium, a Lecce, ovvero "l’architettura nelle cose e delle cose", appuntamento il 13 giugno dalle 18 alle 21; "Dal pensiero allo spazio" per Maggiore Progettazione, a Galatone, il 13 giugno dalle 18 alle 22, dove "attraverso pannelli, immagini e piccole installazioni" si invita a "scoprire come nasce un’architettura: dalle intenzioni alle forme, dalla carta allo spazio, dalla mente alla materia"; "Abitare l’ombra" con Pourriproject Atelier a Lecce, 13 e 14 giugno, dalle 20 alle 22 per "guardare dentro e domandarci cosa proiettiamo fuori, per capire cosa è rimasto all’ombra così a lungo, e che ora emerge in maniera così terribile e distruttiva"; "Limbo_idee e oggetti in transito" con Simona Marchetti Architetto a Lecce, 14 giugno, dalle 18 alle 20, con al centro “l’approccio sartoriale ai progetti” e l’esperienza maturata "in tutto il mondo".





Un vero e proprio viaggio lungo le pieghe di un’architettura "tesa a confondersi nel quotidiano senza fare rumore", di un "progetto fatto di ascolto, studio e scelte continue", "continua ricerca di materiali e oggetti", di un’attenzione e un’inclinazione capace di interrogarsi sull’ombra "come opportunità, segnale della nostra presenza … grembo, notte, rifugio".





"Appuntamento ormai consolidato, Open! Studi Aperti è un momento importante e straordinariamente significativo perché porta l’architettura nelle piazze e le piazze nei nostri studi, invitando a una riflessione sulla centralità della nostra professione nelle trasformazioni urbane e territoriali" dicono il Presidente Franco De Lorenzi e i Consiglieri dell’Ordine degli Architetti PPC provincia di Lecce "Dal 2017 questi due giorni sono divenuti un momento condiviso e partecipatissimo con l’organizzazione di eventi pubblici ed iniziative culturali, mostre, Lectio Magistralis, Tavole rotonde, performances artistiche etc, con l’obiettivo di evidenziare e sottolineare l’importanza della qualità del progetto e dello spirito di servizio alle comunità proprio del lavoro degli Architetti e delle Architette PPC. Si potrebbe dire: architettura bene comune, proprio perché imprescindibile nella produzione di qualità urbana, che si traduce in bellezza, sostenibilità, inclusione. Chi in questi due giorni verrà a trovarci non lo farà perché ha esigenza di un progetto o per una consulenza ma per conoscere da vicino chi siamo e come lavoriamo, per discutere insieme sul ruolo dell’architettura, la qualità territoriale, la sostenibilità, le trasformazioni urbane. Un’occasione per far avvicinare il mondo dell’architettura ai non addetti ai lavori, per rappresentare nel senso più ampio l’intera categoria e non solo la singola attività professionale e far comprendere l’importanza del lavoro degli architetti che intervengono sullo spazio della vita. I nostri abituali luoghi di lavoro si trasformano così in spazi di incontro informale in cui è possibile conoscersi, dialogare, confrontarsi e comprendere da vicino il processo creativo e costruttivo, interdisciplinare, dell’architettura e il suo valore sociale".