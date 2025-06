Sammichele di Bari, tutto pronto per la terza edizione di “Open to Meraviglie”. Musica, arte e divertimento al Castello Caracciolo

La magia dell’estate si accende sabatocon la terza edizione di, l’attesissimo evento organizzato dall’. A fare da scenario a questa serata straordinaria sarà, ancora una volta, il suggestivo, nel cuore di Sammichele, che aprirà le sue porte dalle ore

Musica, cultura, street food e intrattenimento: il format vincente torna a far battere il cuore del paese e ad accogliere visitatori di tutte le età. L’ingresso è gratuito, e l’energia promette di essere contagiosa.

🎶 Line Up artistica: quando la musica crea meraviglia

20:00 – 21:30 | Assurd Batukada

La serata si apre con il saggio di batteria, chitarra e pianoforte della scuola di musica più “assurd” della provincia. Giovani talenti in scena per un inizio scoppiettante a suon di percussioni.

21:00 – 22:30 | Red Ties

Carmine Romano, Marco Verrelli, Riccardo Leronni e Samuel Bianco portano sul palco un’esibizione folk che rilegge i grandi cantautori italiani con passione e originalità.

22:00 – 00:00 | Dj Johnny_Tre & Domenico Savino

Dal centro del Castello fino ai lidi più “in” della costa barese, Johnny Giannandrea fa scatenare il pubblico con un DJ set esplosivo, accompagnato dal ritmo travolgente delle percussioni di Domenico Savino.

🍔 Cibo, mercatini e arte per tutti i gusti

L’offerta non si ferma alla musica. L’evento sarà arricchito da:

Mercatini di artigianato locale nel giardino del Castello

Street food con le proposte di Oiza Chicken, Il Polpettificio di Bari, La Casa del Gusto e Cotton Candy Street Food

Area Luna Park per famiglie e bambini a cura del partner Casa Nanna

Swapping Corner con Antonella: uno spazio dove scambiare abiti e accessori in modo sostenibile

Mostra d’arte “Eco Lamp” di Francesco Fortunato: creatività e riciclo si incontrano in una serie di installazioni luminose ed ecologiche

📍 Info Evento

📆 Data: Sabato 14 giugno 2025

⏰ Orario: Dalle 20:00 alle 00:00

📍 Luogo: Castello Caracciolo, Sammichele di Bari

🎫 Ingresso: Libero

L’invito dell’Associazione Casale delle Meraviglie, con sede in via San Francesco d’Assisi n.9, è chiaro: “Vi aspettiamo per dare insieme il benvenuto all’estate con una serata di musica, arte e magia. Open to Meraviglie è un’esperienza da vivere insieme!”

Per aggiornamenti e programma dettagliato, seguite i canali social ufficiali dell’associazione o scrivete a casaledellemeraviglie1@gmail.com.