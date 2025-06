Malattie respiratorie, in Puglia dimezzati i ricoveri in 8 anni: il 21 giugno la “PerCorsa di Salute” fa tappa a Bari

La pneumologa Carpagnano: “5000 ricoveri nel 2024 contro i 10.000 del 2017, ma la mortalità resta elevata”. Una giornata di prevenzione con screening gratuiti, sport e convegni al Policlinico di Bari.

Migliora in Puglia la gestione territoriale delle malattie respiratorie croniche: nel 2024 i ricoveri per Bpco (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) si sono dimezzati rispetto al 2017, passando da 10.000 a circa 5000 casi. Ma l’allarme resta alto: oltre il 10% dei pazienti muore durante il ricovero, con una prevalenza maschile significativa (2 su 3) e un’età media vicina agli 80 anni, spesso con gravi comorbidità.

A lanciare l’appello è la professoressa Giovanna Elisiana Carpagnano, pneumologa dell’Università degli Studi di Bari e responsabile dell’Unità operativa complessa di malattie dell’apparato respiratorio al Policlinico barese.

“Dati in miglioramento, ma non basta – spiega la docente –. Chi arriva in ospedale è spesso in condizioni cliniche compromesse, con necessità immediate di supporto ventilatorio: serve più prevenzione e diagnosi precoce”.