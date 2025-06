Grave incidente sulla Monopoli-Castellana: auto si ribalta, un ferito

Pomeriggio di paura sulla strada provinciale Monopoli-Castellana, teatro di un grave incidente che ha coinvolto due automobili. Una delle vetture, a seguito dell’impatto, si è, causando attimi di grande tensione tra gli automobilisti in transito.

Nell’incidente è rimasta ferita una persona, soccorsa prontamente dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Al momento non sono state rese note le sue condizioni, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Monopoli, che ha effettuato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il traffico ha subito rallentamenti e disagi per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.