Milan Club Margherita di Savoia, la passione diventa evento: il prossimo 26 giugno all’Hotel “La Terrazza” di Barletta arrivano Franco Baresi e Serginho

- Il prossimo 26 giugno 2025 i cuori rossoneri della Puglia si uniranno in un unico battito grazie a un evento straordinario promosso dal Milan Club di Margherita di Savoia. Una serata di passione, storia e orgoglio milanista si svolgerà nella suggestiva cornice dell’Hotel La Terrazza di Barletta, con la partecipazione di due autentiche leggende del Milan: Franco Baresi e Serginho.L’evento vedrà protagonisti Franco Baresi, storico capitano del Milan e attuale vicepresidente onorario del club, e Sérgio Cláudio dos Santos, meglio noto come Serginho, protagonista indiscusso del Milan degli anni d’oro. I due campioni saranno intervistati da Claudio Sottile, noto professionista della comunicazione sportiva, in un talk che si preannuncia ricco di emozioni, aneddoti e curiosità mai raccontate.L’incontro non sarà una semplice celebrazione, ma un vero viaggio nella memoria rossonera. I tifosi presenti potranno ascoltare storie inedite dagli spogliatoi di Milanello, rivivere le notti magiche di Champions League e scoprire cosa significhi davvero indossare la maglia del Milan con orgoglio e responsabilità.Il merito di questo evento va tutto al Milan Club di Margherita di Savoia, che ancora una volta dimostra quanto passione e professionalità possano convivere. In un territorio spesso lontano dalle grandi luci della ribalta calcistica, questo club ha saputo costruire nel tempo una rete di affetti, impegno e credibilità, capace di portare in Puglia leggende di livello internazionale.Non è un caso se il Milan Club Margherita di Savoia è sempre più considerato un punto di riferimento per i tifosi rossoneri del Sud: grazie alla dedizione del suo direttivo e al coinvolgimento attivo dei soci, ogni evento diventa un’occasione per fare comunità, diffondere i valori dello sport e celebrare l’identità milanista.L’appuntamento è dunque fissato: giovedì 26 giugno, ore 20:00, all’Hotel La Terrazza di Barletta. L’ingresso sarà regolato secondo le modalità comunicate dal club sui propri canali social.