I fioroni protagonisti del prossimo week end a Pezze di Greco

7 e 8 giugno le date della storica Sagra





PEZZE DI GRECO DI FASANO (BR) - Una delizia per il palato e una goduria per gli occhi: il fiorone, carnoso e succulento con la sua dolcezza intensa e delicata sarà la guest star della Sagra che da oltre 17 anni dà avvio all’estate fasanese. Tra stand enogastronomici dedicati alle bontà culinarie che vedranno il fiorone abbinato a preparazioni consuete ma anche più audaci, ci sarà un ricco programma di iniziative che allieteranno le serate di sabato 7 e domenica 8 giugno. La sagra organizzata dalla Pro Loco "Ulivo Vivo", in collaborazione con l’Egnathia Corse di Fasano, l’ASD Narducci e il GAL della Valle d’Itria, vede il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Fasano.





Si parte sabato sera alle ore 19.00 in piazza XX Settembre con il workshop a cura del GAL Valle d’Itria "Dalla biodiversità dei fichi un’opportunità per la rigenerazione del paesaggio". Introdotto dal Giannicola D’Amico, presidente del GAL, dopo i saluti dell’Assessore all’Agricoltura del Comune di Fasano, Gianluca Cisternino, il convegno darà spazio agli interventi tecnici e scientifici di Antonio Cardone, Direttore dello stesso GAL e di Pasquale Venerito, ricercatore senior del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia".





Il programma proseguirà domenica con il Premio "Franco Semeraro", il corteo storico a cura del gruppo "Giugno fasanese" e di Pozzo Faceto, il laboratorio e un concerto di pizzica.





"Dedichiamo particolare attenzione a questo prodotto, iscritto già da qualche anno nel registro dei 'Prodotti tipici e tradizionali di Puglia', non solo in quanto espressione dell’identità storica della zona tipica di produzione tra Torre canne e Savelletri, ma anche per la sua importanza colturale alla luce dei cambiamenti in atto e della necessità di ripensare alla rigenerazione del paesaggio" ha dichiarato Giannicola D’Amico, presidente del GAL Valle d’Itria “Da qui la scelta di realizzare un incontro che ci permetta di valorizzare questa importante risorsa".





L’incontro è realizzato nell’ambito della sottomisura 19.2 del PSR Puglia 2014-2022 a valere del Piano straordinario per la Rigenerazione Olivicola della Puglia, "Diversificazione dell’economia rurale e accorpamento fondiario" (art. 17 del Decreto IntermiDnisteriale del 6 marzo 2020, n. 2484), progetto "Sistema integrato per il rilancio paesaggistico ed economico di territori colpiti da Xylella Fastidiosa".