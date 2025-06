“I Sindaci di Trani”: una serata di memoria, aneddoti e tranesità con Articolo97

Una serata emozionante, intensa e profondamente identitaria: si è svolto con grande partecipazione l’evento, organizzato dal movimento civico, che ha riportato alla luce oltre sessant’anni di storia politica della città attraverso le voci di chi ha vissuto o ereditato il ruolo di primo cittadino.

L’incontro, primo appuntamento di un ciclo dedicato alla tranesità, ha visto la presenza di ex sindaci, figli e parenti di ex primi cittadini, in un dialogo sincero e appassionato fatto di ricordi, aneddoti, sacrifici e visioni per la città. Un confronto che ha saputo commuovere e far riflettere, portando alla ribalta un'immagine di Trani che, per certi versi, appariva più moderna e ispirata nel passato che nel presente.

Il sindaco come missione e servizio alla città

Tra gli elementi emersi con forza, la consapevolezza che in passato essere sindaco significava onore, responsabilità e spirito di servizio, più che visibilità o ambizione personale. Si trattava spesso di scelte di cuore, fatte a discapito della propria vita familiare, con compensi esigui e tante difficoltà, ma con un profondo senso di appartenenza e dedizione alla città.

A rendere ancora più significativo l’incontro, la presenza di Elio Loiodice (figlio di Sabino Loiodice), Francesca Onesti (figlia di Antonia Talamo, prima e unica donna sindaco della città), Silvio Baldassarre (figlio di Nicola Baldassarre), Paco Avantario (figlio di Carlo Avantario), Giuseppe Tarantini, Giuseppe Di Marzio e Luigi Nicola Riserbato, che con la loro umanità e testimonianza hanno creato un ponte ideale tra passato, presente e futuro amministrativo.

Un tributo alla memoria cittadina

Nel corso della serata sono stati ricordati con affetto e rispetto anche i sindaci Vincenzo Caruso e Giancarlo Tamborrino, sottolineando il valore della memoria collettiva come strumento per comprendere meglio le radici culturali e civiche della città.

Il movimento Articolo97, promotore dell’iniziativa, ha voluto sottolineare che storia e passato non sono nostalgie, ma fondamenta per costruire un pensiero critico, consapevole e innovativo per il futuro di Trani.

Un grazie sentito ai tanti cittadini presenti, che hanno dimostrato interesse e affetto per una pagina importante della storia locale, testimoniando che la tranesità autentica è ancora viva, pronta a ispirare una nuova generazione di amministratori.