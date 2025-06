“Murgia in Festa!”: due giornate tra natura, gusto e tradizione nel cuore della Murgia

L’estate si accende di colori, sapori e musica con, l’evento che celebra la bellezza autentica del nostro territorio con due giornate imperdibili, in programma ilpresso il. Un’occasione unica per vivere un’esperienza immersiva tra escursioni naturalistiche, show cooking, degustazioni e musica dal vivo, nel suggestivo scenario della Murgia.

Organizzato per valorizzare il patrimonio ambientale e gastronomico locale, “Murgia in Festa!” è pensato per chi ama la natura, la cucina genuina e le tradizioni del territorio.

Il programma dell’evento

🗓 Giovedì 20 giugno

Passeggiata tra i sentieri della Murgia , con panorami mozzafiato e natura incontaminata.

A seguire, show cooking del casaro con degustazione di formaggi freschi e specialità casearie locali.

La serata si chiude con la musica dal vivo della “Popular Band”, per un’atmosfera festosa e coinvolgente.

🗓 Giovedì 27 giugno

Nuova escursione alla scoperta dei sentieri della Murgia.

Protagonista dello show cooking sarà la pecora alla rzaul , piatto tipico della tradizione contadina, ricco di storia e sapore.

A far vibrare la serata ci penseranno “I Tamburellisti di Otranto”, tra ritmi travolgenti e folklore.

🍷 In entrambe le giornate sarà possibile partecipare a una degustazione dei vini dell’Azienda Agricola Fiore, per un’esperienza enogastronomica completa e raffinata.

Un invito alla scoperta

“Murgia in Festa!” è molto più di un evento: è un invito a riscoprire il legame profondo con la nostra terra, a vivere la Murgia con tutti i sensi, tra convivialità, tradizione e cultura.

L’ingresso è libero, ma per partecipare alle escursioni e alle degustazioni è consigliata la prenotazione.

📍 Dove: Supramurgia Agribistrot

📅 Quando: 20 e 27 giugno