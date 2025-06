Il 21 giugno a Ostuni 'C’erano una volta gli orti'

Passeggiata guidata tra memoria storica e paesaggio agrario, nell’ambito della rassegna "Percorsi Bio-Diversi"





OSTUNI (BR) - Dopo il primo appuntamento, la rassegna estiva "Percorsi Bio-Diversi" prosegue con il secondo incontro in programma venerdì 21 giugno alle 18.30: "C’erano una volta gli orti", una passeggiata narrativa per riscoprire le radici agricole e culturali di Ostuni, tra storia e tradizioni contadine.





L’evento, con partenza nei pressi dell’ex-Tabacchificio (oggi VISTA Ostuni), sarà guidato dalla Professoressa Enza Aurisicchio, storica e membro dell’Associazione Italia Nostra, che accompagnerà i partecipanti in un itinerario narrativo fino a Portanova. Il percorso offrirà un’occasione unica per conoscere da vicino gli antichi orti ostunesi e per ascoltare i racconti dei luoghi e delle pratiche agricole che, per secoli, hanno modellato il paesaggio e la vita della comunità locale.





Un viaggio nel tempo, tra aneddoti, antichi gesti agricoli e varietà vegetali dimenticate, che vuole restituire voce e valore a un patrimonio culturale e ambientale ancora oggi visibile nelle campagne che abbracciano la città bianca.





L’incontro si concluderà, come da tradizione della rassegna, con una degustazione al tramonto a base di prodotti locali offerta dai ristoranti Portanova e Casa Ciaccia e vino pugliese promosso da WalkingWine Puglia.





L’iniziativa fa parte del ciclo "Percorsi Bio-Diversi", promosso dall’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Ostuni, con il sostegno di Università di Bari, Ciheam Bari, Slow Food Puglia, Progetto Biodiverso e numerosi partner territoriali.





Costo: € 9,00 a persona – prenotazione obbligatoria

Evento in collaborazione con: WalkingWine Puglia, Ristorante Portanova, Comunità di Pratica Orti Medioevali Periurbani di Ostuni. Con il patrocinio di: Condotta Slow Food Piana degli Ulivi.