Maltempo in arrivo: allerta gialla per temporali sulla Puglia centrale bradanica

Secondo quanto segnalato dalla Protezione Civile regionale, sono attese precipitazioni isolate, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, ma che potranno risultare puntualmente moderati nelle zone interne della Puglia centrale.

In particolare, per la stessa fascia oraria, è stata emessa allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per temporali, con riferimento alla zona della Puglia centrale bradanica.

Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione in prossimità di corsi d'acqua, zone depresse e aree già soggette a criticità in occasione di piogge intense. I cittadini sono invitati ad attenersi alle indicazioni delle autorità locali e a consultare regolarmente i canali ufficiali della Protezione Civile per eventuali aggiornamenti.

Le condizioni meteo dovrebbero gradualmente migliorare nella serata, ma non sono esclusi brevi fenomeni residui anche nelle ore successive.