Il Comedy Film Fest commemora Alvaro Vitali a Maruggio: sarebbe stato ospite dell’edizione 2025

MARUGGIO – Il Comedy Film Fest (CFF) rende omaggio ad, celebre volto della commedia all’italiana, scomparso improvvisamente a meno di un mese dalla sua attesa partecipazione alla nuova edizione del festival in programma a

A dare voce al cordoglio è stato Valerio Manisi, regista e sceneggiatore del cortometraggio Viva la Vita (2019), in cui Vitali ha interpretato, per la prima volta in carriera, un ruolo drammatico, dimostrando una profondità espressiva spesso offuscata dalla celebre maschera di Pierino. In un video diffuso sui canali social ufficiali del CFF, Manisi ha espresso la propria vicinanza alla famiglia dell’attore romano e il dolore per la sua perdita.

Alle sue parole si sono uniti il Direttore Generale Dario Pinelli, il Direttore Artistico Maximilian Law e tutto lo staff del CFF. “Avevamo immaginato un momento speciale per Alvaro, durante il quale conferirgli un premio simbolico e celebrarne la carriera tra i grandi della commedia italiana – spiegano gli organizzatori –. La notizia della sua scomparsa ci ha colti di sorpresa e ha lasciato un grande vuoto.”

In suo onore, il CFF ha annunciato la realizzazione di un happening commemorativo durante il festival, con la proiezione del cortometraggio “Viva la Vita”, alla presenza dello stesso Valerio Manisi, artista poliedrico originario di Grottaglie (TA), che ha voluto fortemente Vitali nel ruolo del protagonista per mettere in luce il suo talento drammatico.

L’omaggio ad Alvaro Vitali sarà un’occasione per ricordare non solo il personaggio comico amato da intere generazioni, ma anche l’uomo e l’attore capace di sorprendere, emozionare e reinventarsi, oltre i cliché e le etichette.

📍 I dettagli dell’evento commemorativo saranno annunciati ufficialmente durante la conferenza stampa del CFF, di prossima convocazione.

Ciao Alvaro, e grazie per ogni risata.