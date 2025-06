Trani, notificata in carcere ordinanza per 40enne sospettato di rapine e furti nel centro cittadino

È stato notificato in carcere un provvedimento dia carico di un, fortemente sospettato di essere l’autore di una serie diavvenuti nei giorni scorsi presso alcuni esercizi commerciali del centro cittadino.

L’ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di una rapida e accurata attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato, in particolare dagli agenti del Commissariato di Trani.

Arrestato dopo una rapina in centro

L’uomo era stato arrestato giovedì scorso, poco dopo aver rapinato un negozio nella zona centrale della città. Secondo quanto ricostruito, avrebbe prima ispezionato il locale per poi minacciare e strattonare la titolare, che ha riportato lievi ferite, riuscendo infine a impossessarsi di alcune decine di euro prima della fuga.

Fondamentali per l’identificazione sono state le immagini di videosorveglianza e la conoscenza del territorio da parte degli investigatori, che hanno permesso di individuare rapidamente il sospettato. L’uomo è stato intercettato mentre si recava volontariamente in Commissariato, dove avrebbe ammesso i fatti contestati.

Già indagato per altri reati simili

Il 40enne era già sotto indagine per altri episodi: un furto in una tabaccheria e una rapina in una farmacia, sempre avvenuti a Trani. In relazione a questi fatti, la Procura aveva già avanzato richiesta di custodia cautelare, accolta dal GIP dopo l’interrogatorio previsto dalle nuove disposizioni di legge.

Indagini in corso, indagato a disposizione della giustizia

L’uomo resta ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa delle decisioni che seguiranno l’evoluzione dell’inchiesta. Si precisa che la sua colpevolezza potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.

Prosegue intanto l’impegno del Commissariato di Trani nel garantire la sicurezza sul territorio e nel contrastare ogni forma di illegalità, con una presenza attiva e capillare sul tessuto urbano.