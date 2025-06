Potenza, incidente mortale in viale Marconi: perde la vita un uomo a bordo di uno scooter

POTENZA - Un tragico incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno, intorno alle ore 00:30, in viale Marconi, alle spalle della Questura, nei pressi dell’ingresso dell’Ufficio Immigrazione.A perdere la vita è stato un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter. Al momento non sono ancora state rese note le sue generalità. Secondo le prime ricostruzioni, non risulterebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presente anche la Polizia, che ha avviato i rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità della vittima.