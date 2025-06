Incidente sulla SS16 a Bari: auto si ribalta, coinvolti tre veicoli e una moto, feriti e lunghe code

BARI – Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla, in direzione sud, all'altezza dell'uscita per San Giorgio/Triggiano. Un'auto si è ribaltata e nello schianto sono rimasti coinvolti altri tre veicoli, tra cui una moto.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i mezzi di soccorso del 118 per prestare assistenza ai feriti, la cui entità non è stata ancora specificata. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area e per le operazioni necessarie.

L'incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico veicolare. Si segnalano lunghe code a partire dalla zona di Japigia, con rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito. Le autorità stanno gestendo la situazione per ripristinare la normale circolazione il prima possibile.