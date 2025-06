“Vignaioli in Tour” accende i riflettori sul vino naturale: tre tappe tra musica, gusto e cultura in attesa del festival “Vignaioli in Masseria”

Al via il 5 giugno da Bari il tour itinerante che anticipa la quinta edizione del festival dedicato al vino artigianale, in programma il 29 e 30 giugno a Masseria Spina di Monopoli.

È partito con grande entusiasmo e partecipazione il prequel itinerante “Vignaioli in Tour”, anteprima ufficiale della quinta edizione di “Vignaioli in Masseria”, la festa del vino artigianale che si terrà il 29 e 30 giugno negli spazi suggestivi della Masseria Spina di Monopoli. Tre serate ad ingresso gratuito, dedicate al vino naturale, alla buona cucina e alla musica, pensate per avvicinare il pubblico al mondo del vino artigianale in modo conviviale e informale.

La prima tappa si è svolta mercoledì 5 giugno a Bari, nella cornice del ristorante U’Kor, gestito da Haneul “Hannetta” Lee, chef coreana innamorata del vino naturale e delle contaminazioni culturali. Il locale, ormai punto di riferimento per gli appassionati del buon bere e del cibo creativo, ha ospitato una degustazione dei vini di Staffelter Hof, storica cantina della Mosella condotta da Jan Mathias Klein, pioniere della vinificazione naturale. I suoi Riesling e blend sorprendenti, prodotti con minimo intervento e senza solfiti aggiunti, hanno conquistato il pubblico presente, tra cui giornalisti ed esperti del settore.

A fare da cornice alla serata, anche la presenza della famiglia Meo-Evoli, proprietaria della Masseria Spina, rappresentata da Nori Meo-Evoli e dai figli Marco e Sara D’Errico, custodi di questo straordinario complesso architettonico che unisce storia, arte e paesaggio in un contesto unico. Sara, restauratrice di beni culturali, da anni si dedica con passione alla valorizzazione della masseria, simbolo di un territorio ricco di fascino.

La serata è stata animata dal DJ set di Vins, collezionista di vinili e figura eclettica della scena berlinese, che ha saputo intrecciare suoni raffinati e ritmi sorprendenti, trasformando la degustazione in un’esperienza multisensoriale.

Le prossime tappe

Dopo il successo dell’evento barese, il tour prosegue con altre due tappe imperdibili:

Giovedì 12 giugno a Ostuni , da Acquasanta , con i vini della cantina Sieman e DJ set di JDND

a , da , con i vini della cantina e di Mercoledì 19 giugno a Monopoli, da Rosso Granato, con la selezione della cantina Vino e le Rose e il DJ set di Superluì

In attesa di “Vignaioli in Masseria”

“Vignaioli in Tour” rappresenta il preludio ideale a “Vignaioli in Masseria”, l’evento clou che il 29 e 30 giugno trasformerà la Masseria Spina in un crocevia di emozioni e sapori, con oltre 30 cantine artigianali dall’Italia e dal mondo, centinaia di etichette in degustazione, incontri con i produttori, laboratori tematici e tour guidati tra ulivi secolari, insediamenti rupestri e frantoi storici.

Info utili

Ingresso gratuito per tutte le tappe di “Vignaioli in Tour”

per tutte le tappe di “Vignaioli in Tour” Consumazioni a pagamento

Per info e aggiornamenti: @vignaioliinmasseria (Instagram)

Una rassegna da non perdere per chi ama il vino nella sua forma più autentica e vuole vivere l’attesa del festival tra calici, racconti e buona musica.