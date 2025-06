Lucera, traffico di droga e armi clandestine: 15 misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza

LUCERA - Questa mattina, su disposizione della magistratura foggiana, la Guardia di Finanza di Lucera ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, di cui 14 condotte in carcere e una posta agli arresti domiciliari. Le accuse, a vario titolo, riguardano gravi reati in materia di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine.

Gli indagati – tra cui figurano diversi pluripregiudicati – sarebbero coinvolti in un’organizzazione criminale dedita non solo allo spaccio di droga, ma anche alla detenzione e utilizzo di armi modificate, finalizzate a compiere ulteriori reati contro il patrimonio, come estorsioni e rapine, nonché a commettere atti potenzialmente lesivi dell’incolumità personale.

Le indagini, sviluppate con un ampio apparato investigativo, si sono avvalse di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, videoriprese su pubblica via, appostamenti e pedinamenti. L’attività investigativa ha permesso agli inquirenti di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, in alcuni casi consentendo un intervento preventivo per impedire che i crimini fossero portati a termine. In tal modo, è stato possibile bloccare i proventi illeciti che sarebbero stati reinvestiti in nuove attività criminali.

Durante le operazioni sono stati effettuati tre arresti in flagranza di reato e sequestrati un fucile a canne mozze modificato e pronto all’uso, diverse quantità di sostanze stupefacenti, materiali per il confezionamento delle dosi, nonché appunti riconducibili alla contabilità del traffico illecito di droga.

L’operazione conferma la costante attenzione delle forze dell’ordine sul territorio dauno e il ruolo centrale del contrasto alla criminalità organizzata nella strategia di tutela della sicurezza pubblica. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, tutti gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.