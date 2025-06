Lavoro, benessere e parità: dalla Regione Puglia 2,5 milioni per il welfare aziendale e la conciliazione vita-lavoro

BARI - Una Regione che investe nel futuro del lavoro mettendo al centro le persone, la qualità della vita e l’equilibrio tra tempi professionali e familiari. Con una, laha stanziatoper la misura “”, a valere sul

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento Welfare regionale, è rivolta alle PMI pugliesi e prevede il finanziamento di piani di welfare aziendale fino all’80% dei costi sostenuti, con l’obiettivo di favorire la conciliazione vita-lavoro, migliorare il benessere organizzativo e rafforzare la parità di genere nei luoghi di lavoro.

“Il benessere organizzativo non è un lusso, ma una condizione imprescindibile per un mercato del lavoro equo e attrattivo”, ha dichiarato Ruggiero Mennea, consigliere delegato al Welfare della Regione. “Con questo provvedimento vogliamo sostenere le imprese che scelgono di investire sulle persone e sulla qualità del lavoro, in particolare delle donne, spesso ancora oggi caricate del maggiore peso della cura familiare”.