Lecce, i Cromatic Quintet in concerto nella 'Sala Giardino' per la rassegna 'Classica d’Estate & Wine'

LECCE - Un'oasi di musica e natura nel cuore di Lecce: prosegue la rassegna "Classica d'Estate & Wine" 2025, organizzata dalla Camerata Musicale Salentina, con un nuovo appuntamento in programma venerdì 4 luglio alle ore 20.45 nella suggestiva Sala Giardino, in Via Lino Suppressa (traversa di Via Petraglione), un angolo verde nel centro della città.





La serata vedrà protagonista i vincitori del Concorso Musicale Internazionale Villa La Meridiana di Santa Maria di Leuca 2024, il Cromatic Quintet, raffinato quintetto di fiati composto da Elisabetta Contaldo (fagotto), Antonio Giordano Coronese (corno), Antonella Florio (oboe), Laura Martignano (flauto) e Bruno Trianni (clarinetto), che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra le pagine più affascinanti del Novecento europeo.





Ad aprire la serata sarà una delle opere più amate dal pubblico di tutte le età: "Pierino e il lupo" di Sergej Prokofiev, in un originale arrangiamento per quintetto di fiati a cura di Bruno Trianni. Scritta nel 1936, questa celebre "favola sinfonica" nasce con l’intento educativo di far conoscere i timbri degli strumenti musicali attraverso i personaggi di una fiaba. In questa versione da camera, l’intimità del quintetto rende ancora più nitido il legame tra parola e suono. A narrare la storia, con voce e presenza scenica, sarà Tiziana Renni, che guiderà piccoli e grandi tra le avventure di Pierino con vivacità e teatralità.





Si prosegue con "Trois Pièces Brèves" di Jacques Ibert, tre brani brevi ma intensi del compositore francese, noti per la loro brillantezza. Composta nel 1930, questa suite è un piccolo gioiello della musica da camera del primo Novecento, che alterna leggerezza danzante a momenti di lirismo e introspezione. Ibert riesce a sfruttare al meglio le peculiarità timbriche dei fiati, creando atmosfere fresche e raffinate.





Segue "Petite Offrande Musicale" di Nino Rota, un brano dal titolo apparentemente umile, ma ricco di grazia e sentimento. Rota, noto al grande pubblico per le sue celebri colonne sonore (tra cui quelle per Fellini, Zeffirelli e Coppola), mostra qui il suo lato più intimo e cameristico. In questo pezzo, l’autore gioca con melodie delicate, intrecci armonici morbidi e un lirismo sottile che rimanda alla tradizione neoclassica, in un clima quasi sospeso, dolcemente nostalgico.





A chiudere il programma saranno le "Sei Bagattelle" di György Ligeti, scritte nel 1953 e basate su alcuni movimenti della sua precedente opera per pianoforte Musica ricercata. Ligeti, uno dei massimi innovatori del linguaggio musicale del Novecento, riesce in queste miniature a condensare una straordinaria varietà espressiva: ironia, tensione, dramma, leggerezza. Ogni bagattella è un universo sonoro a sé, in cui il quintetto di fiati viene messo alla prova con cambi di ritmo, dinamiche impreviste e giochi timbrici affascinanti.





Come da tradizione della rassegna, il concerto sarà preceduto da un calice di buon vino offerto al pubblico, un brindisi all’arte, alla bellezza e alla convivialità. La Sala Giardino diventa così non solo luogo di ascolto, ma anche spazio d’incontro e condivisione.





Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce, tel. 3480072654 - 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Ticket disponibili anche su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione la Banca Popolare Pugliese.





PROGRAMMA MUSICALE





Sergej Prokofiev, Pierino e il lupo; (arrangiamento di Bruno Trianni)

Jacques Ibert, Trois Pièces Brèves

Nino Rota, Petite Offrande Musicale

György Ligeti, Six Bagatelles





