Legge elettorale e sindaci, Amati e Paolicelli: “Bene il passaggio in Commissione. Ora si decida in Aula”

BARI – “Il voto in VII Commissione è un segnale incoraggiante per l’approvazione della nostra proposta di legge volta ad abrogare la cosiddetta norma anti-sindaci”. Lo dichiarano i consiglieri regionali, commentando l’ultimo passaggio in Commissione della proposta che mira a rimuovere le attuali limitazioni per i primi cittadini che vogliano candidarsi alle elezioni regionali.

“È vero – precisano i consiglieri – che non è stato raggiunto il quorum richiesto per considerare formalmente favorevole l’esito della votazione (traguardo quasi sempre irraggiungibile per le rigide regole della VII Commissione). Tuttavia, l’assenza di voti contrari rappresenta un chiaro segnale politico: la volontà di portare la questione in Aula e di affrontarla senza attendere ulteriormente il giudizio della Corte costituzionale”.

Amati e Paolicelli ribadiscono la necessità di tutelare la competizione democratica, anche in ambito regionale: “La vita politica si alimenta anche di sana competizione. Quando la si limita oltre il ragionevole, si apre la strada a interpretazioni distorte e poco lusinghiere sulle reali intenzioni del legislatore. L’attuale norma sembra voler escludere i sindaci – forse per timore – dalla competizione elettorale”.

L’auspicio dei due consiglieri è che l’Aula possa esprimersi in tempi brevi, superando lo stallo e restituendo piena libertà di partecipazione alla vita politica a una figura istituzionale centrale come quella del sindaco.