Trani ospita la 7ª edizione del convegno sulla terapia medica del carcinoma mammario: confronto tra evidenze scientifiche e pratica clinica

TRANI – Torna a Trani uno degli appuntamenti più rilevanti per il settore oncologico pugliese:, a partire dalle, si svolgerà presso(via San Giorgio, 26) la

L’evento, di alto profilo scientifico e formativo, richiama annualmente decine di professionisti sanitari interessati a confrontarsi sulle più recenti innovazioni terapeutiche nella cura del tumore al seno, patologia tra le più diffuse nella popolazione femminile.

A guidare i lavori sarà il dottor Gennaro Gadaleta-Caldarola, oncologo e responsabile scientifico dell’iniziativa, che offrirà un ampio aggiornamento sulle strategie terapeutiche attualmente disponibili, favorendo il confronto diretto tra dati di letteratura, linee guida internazionali e pratica clinica quotidiana.

Il convegno è accreditato con 9 crediti ECM ed è rivolto a una vasta platea di figure sanitarie: oncologi, radioterapisti, medici di medicina generale, ginecologi, genetisti, fisioterapisti, biologi, psicologi, farmacisti, tecnici di laboratorio e di radiologia, oltre ad altre professionalità coinvolte nella presa in carico delle pazienti con carcinoma mammario.

Organizzata da Motus Animi, l’iniziativa si configura come un’importante occasione di aggiornamento, aperta anche a chi opera in ambiti come la medicina di genere e le patologie rare. La partecipazione è gratuita e limitata a 100 professionisti provenienti da tutta la regione.

Per iscriversi è sufficiente collegarsi al sito ufficiale dell’organizzazione (www.motusanimi.it/iscrizione-online), selezionare l’evento dal menu a tendina e completare la registrazione con i propri dati.

Un’occasione preziosa per il mondo sanitario, sempre più chiamato a coniugare rigore scientifico e approccio personalizzato nella gestione di patologie complesse e impattanti come il carcinoma mammario.