Leonetti alla partenza del giubileo in bicicletta del “Virtual Bici Group” di Noicattaro

BARI - Questa mattina Lorenzo Leonetti, consigliere comunale delegato alle relazioni con gli enti, associazioni, istituti aventi finalità sportive e ricreative, è intervenuto alla partenza del gruppo ciclistico “Virtual Bici Group” di Noicattaro, guidato da Franco Lioce, che si accinge a ripetere un’esperienza indimenticabile: raggiungere Roma in bicicletta per partecipare al Giubileo. Un’esperienza già vissuta in occasione del Giubileo del Duemila, quando dieci ciclisti, con un’età media di 50 anni, giunsero Roma dopo un pellegrinaggio di circa 500 km in bicicletta e furono accolti con grande calore presso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Oggi, con un’età media di 70 anni e un gruppo che conta 18 partecipanti, gli atleti affrontano un nuovo pellegrinaggio ciclistico nei giorni 5, 6 e 7 giugno, con arrivo a Roma previsto per l’8 giugno 2025.

“È un onore per me essere presente alla partenza di questa straordinaria iniziativa - ha detto Lorenzo Leonetti -. Il Giubileo in bicicletta è molto più di un’impresa sportiva: è un cammino di fede e di comunità, un messaggio di speranza e determinazione che parte dal nostro territorio per raggiungere il cuore del mondo cristiano. A tutti i partecipanti va il mio augurio più sentito per un viaggio ricco di emozioni e significati”.

“L’iniziativa - ha spiegato Franco Lioce - vuole onorare lo spirito dell’Anno Santo in modo attivo e profondo, unendo fede, impegno personale e sfida umana. Partiremo da Noicattaro e faremo tappa ad Ariano Irpino, Cassino e nell’Urbe. Ringraziamo la Società Elettrica Luce e Gas, che ha sostenuto il progetto e i sindaci delle città di Noicattaro, Capurso, Mola, Casamassima e Rutigliano. Il sogno è solo uno: attraversare la Porta Santa della Basilica di San Pietro e ricevere, durante l’Angelus, un saluto dal nuovo Papa Leone XIV, così come ci fu concesso da Papa Giovanni Paolo II venticinque anni fa. Con la promessa a Sua Santità di rivedersi al prossimo Giubileo, quando molti toccheranno pure il secolo di vita. In bici, naturalmente”.

Fra i corridori c’è anche Fulvio Morgese, segretario del Consiglio Regionale Puglia della Federazione Ciclistica Italiana e presidente della ASD Bari Motivation Bike: “Per me, questa non è semplicemente una pedalata - ha commentato -: è un viaggio del cuore e dell’anima. Ogni chilometro verso Roma rappresenta un passo verso qualcosa più grande di noi. Credo che oggi, in un mondo che corre, il vero atto rivoluzionario è rallentare per ritrovare il senso del cammino. La bicicletta è uno strumento straordinario che ci consente di percepire i profumi e i suoni del territorio rendendoci pienamente consapevoli dell’ambiente intorno a noi, ricordandoci che non ne siamo padroni, ma parte di esso. Inoltre, ci fa muovere senza impattare, mantenendoci fedeli alla natura che ci circonda”.