L'Inter saluta il Mondiale per Club: 2-0 del Fluminense

Finisce 2-0 per il Fluminense contro l'Inter negli ottavi di finale del Mondiale per Club. I nerazzurri, così come accaduto nelle precedenti uscite (Psg, Urawa Reds), subiscono la rete già nel quarto d'ora del match. E' il terzo minuto quando German Cano, con un preciso colpo di testa, su cross di Arias, batte Summer per il vantaggio carioca. L'Inter cerca la reazione, ma rischia di subire il 2-0 con Ignacio, che viene annullato per fuorigioco.Nella ripresa, gli uomini di Chivu cercano la via del pari ma devono subire il raddoppio carioca, con Hercules che al 92' che fa partire un tiro rasoterra che fa esplodere la gioia dei brasiliani. I brasiliani, con questo successo, volano ai quarti di finale in cui sfideranno la vincente tra Manchester City e l'Al-Hilal.